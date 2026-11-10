Минобороны разъяснило, как начисляют денежное обеспечение военным на тыловых должностях во время службы, отпуска и лечения. Дополнительная доплата 10 тысяч гривен действует не всегда, а после боевого ранения предусмотрено отдельное вознаграждение в 100 тысяч.

Денежное обеспечение для военных на тыловых должностях стартует от 30 тысяч гривен в месяц, однако реальная сумма зависит от конкретной ситуации: выполняет ли военный обязанности, ушёл ли в отпуск или лечится. Разъяснение по начислениям опубликовало Министерство обороны Украины.

Речь идёт о дополнительном вознаграждении в 10 тысяч гривен, которое прибавляют к основному денежному обеспечению. Его выплачивают только за время фактического выполнения служебных обязанностей, а в ряде ситуаций - не начисляют вовсе.

Сколько платят во время службы в тылу

За полный месяц выполнения обязанностей военный на тыловой должности должен получить минимум 30 тысяч гривен: это основное денежное обеспечение от 20 тысяч гривен плюс дополнительные 10 тысяч.

Важный нюанс: доплату начисляют пропорционально времени выполнения обязанностей. Если часть месяца военный служил, а часть - отдыхал, доплату рассчитают только за отработанные дни. Кроме того, если военнослужащий получает отдельное вознаграждение за задания в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен, те же 10 тысяч одновременно не выплачивают.

Что меняется в отпуске

За дни отпуска за военным сохраняется основное денежное обеспечение, однако доплату 10 тысяч гривен не начисляют. Это касается ежегодного отпуска, отпуска по семейным обстоятельствам и отпуска для лечения.

То есть месяц, в котором военный больше отдыхал, чем работал, окажется менее выгодным финансово: доплата «тает» вместе с количеством служебных дней.

Как платят во время лечения

Во время лечения из-за болезни или ранения основное денежное обеспечение и доплата 10 тысяч гривен сохраняются - при условии, что военный не имеет права на другое дополнительное вознаграждение. При этом нахождение на лечении и отпуск для лечения - это разные основания для начисления выплат.

Если непрерывное лечение длится более четырёх месяцев, для продолжения выплат нужны соответствующее решение военно-врачебной комиссии и приказ командира.

100 тысяч после боевого ранения

Для военных, раненных при защите Украины, предусмотрено отдельное дополнительное вознаграждение - 100 тысяч гривен в месяц, которое начисляют пропорционально времени, за которое есть право на выплату.

Его выплачивают во время стационарного лечения, в том числе за границей. После выписки вознаграждение может сохраняться во время отпуска для лечения после тяжёлого ранения - по соответствующему заключению военно-врачебной комиссии. Обстоятельства ранения должны быть подтверждены документально.

Что нужно для подтверждения выплат

Для продолжения выплат свыше четырёх месяцев лечения военному понадобятся решение ВВК и приказ командира. Для вознаграждения в 100 тысяч гривен после ранения - документальное подтверждение обстоятельств ранения и заключение ВВК о тяжести.

Проверить собственное денежное обеспечение военные могут через онлайн-калькулятор Минобороны, а образец рапорта на ежегодный основной отпуск доступен в справочнике национального медиапортала «Ветеран».

Ранее Politeka сообщала, денежное обеспечение для военных могут повысить.

Также Politeka сообщала, выплаты для военных при увольнении со службы: какие виды денежной помощи можно получить.

Как сообщала Politeka, выплаты для семей военных, пропавших без вести: как получить деньги и оформить пенсию.