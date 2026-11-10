Головний сервісний центр МВС уточнив правила онлайн-бронювання бажаних номерних знаків. Через Кабінет водія послугу наразі можуть оформлювати лише фізичні особи, а закріпити заброньований номер можна лише за автомобілем того, хто його забронював.

Шахрайські схеми з продажу авто актуальні для водіїв, тож у питаннях документів і номерних знаків безпечніше покладатися лише на офіційні сервіси МВС. Головний сервісний центр МВС уточнив правила онлайн-бронювання бажаних номерних знаків: через Кабінет водія цю послугу наразі можуть оформлювати лише фізичні особи.

Представники підприємств та інших юридичних осіб онлайн номер не забронюють. Обирати бажану комбінацію їм доводиться безпосередньо в територіальному сервісному центрі МВС, оскільки корпоративна авторизація в Кабінеті водія поки що не підтримується.

Як працює Кабінет водія

Авторизація в сервісі відбувається через кваліфікований електронний підпис (КЕП), «Дія.Підпис» або BankID. Система точно визначає, хто користується кабінетом, тому бронювання автоматично пов'язується з конкретним громадянином. Це зменшує можливості для перепродажу популярних комбінацій і не дозволяє масово резервувати «красиві» номери для інших людей.

Головний нюанс, який часто стає причиною непорозумінь: заброньований номер можна закріпити лише за транспортним засобом тієї людини, яка здійснила бронювання. Наприклад, чоловік не може через власний Кабінет водія замовити комбінацію, а потім встановити її на автомобіль, оформлений на дружину.

Покрокова процедура онлайн

Онлайн-бронювання займає кілька кроків. Спочатку треба авторизуватися у Кабінеті водія, далі обрати послугу бронювання, регіон і конкретний сервісний центр. Система показує доступні комбінації, після вибору послугу оплачують онлайн. Номер резервується на визначений строк, і під час реєстрації автомобіля його можна закріпити за машиною.

Юридичні особи працюють за іншою схемою: представника компанії просять записатися до сервісного центру та подати документи, що підтверджують повноваження. На місці він обирає доступний номер для корпоративного транспорту.

Які комбінації користуються попитом

Номери з повторюваними цифрами або симетричними послідовностями мають великий попит, частина з них має додаткову офіційну вартість. Раніше водієві доводилося особисто їхати до сервісного центру лише щоб перевірити наявність бажаної комбінації, тепер більшість інформації доступна дистанційно, що зменшує черги.

Чого не варто робити

Не купуйте «бронь» у посередників. Офіційна система прив'язує номер до конкретної особи, тож обіцянки сторонніх компаній «забронювати будь-який номер» можуть виявитися сумнівними. Особливо небезпечно передавати комусь доступ до банкінгу або електронного підпису. Якщо потрібної комбінації немає, безпечніше зачекати або обрати іншу.

Перед оплатою варто перевірити, на кого фактично буде оформлений автомобіль. Це особливо актуально при купівлі машини у кредит або лізинг, коли юридичний власник може відрізнятися від фактичного користувача.