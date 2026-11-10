Оренда однокімнатної квартири разом із комуналкою в обласному центрі коштує близько 14 тисяч гривень і забирає від 45 до 70% середньої зарплати. Після всіх обов'язкових витрат на руках лишається трохи більше 3,9 тисячі гривень.

Оренда квартир в Україні залишається однією з найважчих статей бюджету - порівняння витрат у різних країнах показує, що українець вимушено віддає понад половину доходу лише на базові потреби, тоді як у Центральній і Західній Європі на це йде 15-20%.

Такі цифри наводить видання Concord Fintech у порівняльному аналізі місячного бюджету самотньої людини. Оренду житла аналітики називають головною статтею витрат: у Києві та великих обласних центрах вона з'їдає левову частку доходу.

Скільки коштує оренда в Україні

Оренда однокімнатної квартири в обласному центрі разом із комунальними послугами обходиться приблизно в 14 тисяч гривень на місяць. Це забирає від 45% до 70% чистої середньої зарплати, яку в таблиці оцінюють у 24,55 тисячі гривень (485 євро).

Тобто для значної частини працівників, особливо у регіонах з нижчими зарплатами, оренда самотужки перекриває більше половини місячного доходу ще до витрат на їжу, транспорт і зв'язок.

Що лишається на руках

У моделі місячного бюджету для самотньої людини сукупні обов'язкові витрати в Україні становлять 20,65 тисячі гривень (409 євро). Вільний залишок на картці після всіх платежів - лише 3,9 тисячі гривень, тобто близько 76 євро.

Для порівняння: у Польщі обов'язкові витрати складають 3575 злотих (829 євро), а вільний залишок - 2525 злотих (586 євро). У Туреччині вільний залишок сягає 434 євро, у Чехії - 568 євро.

На що дивитися в договорі оренди

Щоб оренда не стала ще дорожчою, важливо зафіксувати в договорі кілька пунктів: вартість комунальних послуг і хто їх сплачує, порядок перегляду орендної плати (зазвичай раз на пів року або рік з попередженням за 30 днів), розмір застави та строки її повернення.

Окремо варто прописати, що входить у суму оренди, а що оплачується додатково, і хто відповідає за ремонт. Для родин з низьким доходом в окремих випадках працює система житлових субсидій, а виплата при народженні дитини становить 41,28 тисячі гривень.

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