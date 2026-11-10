Аренда однокомнатной квартиры вместе с коммуналкой в областном центре стоит около 14 тысяч гривен и забирает от 45 до 70% средней зарплаты. После всех обязательных расходов на руках остается чуть больше 3,9 тысячи гривен.

Аренда квартир в Украине остается одной из самых тяжелых статей бюджета - сравнение расходов в разных странах показывает, что украинец вынужденно отдает более половины дохода только на базовые потребности, тогда как в Центральной и Западной Европе на это уходит 15-20%.

Такие цифры приводит издание Concord Fintech в сравнительном анализе месячного бюджета одинокого человека. Аренду жилья аналитики называют главной статьей расходов: в Киеве и крупных областных центрах она съедает львиную долю дохода.

Сколько стоит аренда в Украине

Аренда однокомнатной квартиры в областном центре вместе с коммунальными услугами обходится примерно в 14 тысяч гривен в месяц. Это забирает от 45% до 70% чистой средней зарплаты, которую в таблице оценивают в 24,55 тысячи гривен (485 евро).

То есть для значительной части работников, особенно в регионах с более низкими зарплатами, аренда самостоятельно перекрывает больше половины месячного дохода еще до расходов на еду, транспорт и связь.

Что остается на руках

В модели месячного бюджета для одинокого человека совокупные обязательные расходы в Украине составляют 20,65 тысячи гривен (409 евро). Свободный остаток на карте после всех платежей - всего 3,9 тысячи гривен, то есть около 76 евро.

Для сравнения: в Польше обязательные расходы составляют 3575 злотых (829 евро), а свободный остаток - 2525 злотых (586 евро). В Турции свободный остаток достигает 434 евро, в Чехии - 568 евро.

На что смотреть в договоре аренды

Чтобы аренда не стала еще дороже, важно зафиксировать в договоре несколько пунктов: стоимость коммунальных услуг и кто их оплачивает, порядок пересмотра арендной платы (обычно раз в полгода или год с предупреждением за 30 дней), размер залога и сроки его возврата.

Отдельно стоит прописать, что входит в сумму аренды, а что оплачивается дополнительно, и кто отвечает за ремонт. Для семей с низким доходом в отдельных случаях работает система жилищных субсидий, а выплата при рождении ребенка составляет 41,28 тысячи гривен.

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