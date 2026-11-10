Минобороны провело вторую встречу с координаторами семей пропавших без вести, пленных и погибших защитников. Обсудили поиск пропавших, денежное обеспечение и социальные гарантии семей.

Воинский учет в Украине и поддержка семей защитников снова в центре внимания - Министерство обороны провело вторую встречу с координаторами семей военнослужащих, которые пропали без вести, находятся в плену или погибли. К обсуждению присоединились представители 50 воинских частей Десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Командования Сил беспилотных систем и Сил территориальной обороны ВСУ.

Заместитель Министра обороны Украины Любовь Галан объяснила цель таких встреч: услышать проблемы, которые повторяются в семьях и воинских частях, определить, что требует изменений, и говорить о том, как эти изменения реализуются. Именно благодаря такому формату удается выходить на конкретные решения, а не только фиксировать жалобы.

Всего на обсуждение вынесли около 50 вопросов, которые сгруппировали по пяти направлениям: розыск пропавших без вести, коммуникация воинских частей с семьями, межведомственное взаимодействие и цифровизация, репатриация тел и идентификация погибших, денежное обеспечение и социальные гарантии.

Что уже сделало Минобороны для семей

Ведомство договорилось с партнерами о бесплатных поставках более 600 тысяч тест-систем для ДНК-идентификации. Этого хватит, чтобы полностью покрыть потребность в таких системах на 2027-2028 годы. Отдельно воинские части обязали фиксировать статус военнослужащих-сирот и отбор у них биологических образцов - это становится решающим для идентификации тел тех, у кого нет родственников для сравнения ДНК.

Для семей также обнародовали разъяснение о том, какие данные о пропавших без вести, пленных и погибших можно получить, а какая информация может быть ограничена и по каким причинам. Это помогает семьям понимать, чего ожидать от коммуникации с воинскими частями.

Деньги и социальные гарантии: что меняется

Минобороны возобновило работу над законопроектом № 13427. Он предусматривает, что совершеннолетние дети до 23 лет смогут получать часть денежного обеспечения военнослужащего, который пропал без вести или попал в плен. Сейчас ведомство также прорабатывает возможность подачи документов на единовременную денежную помощь (ЕДП) семьями через представителя, что упростит оформление для тех, кто не может приехать лично.

Еще одно важное нововведение: в Минобороны урегулировали порядок определения даты исключения из списков личного состава военнослужащих, которые ранее имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах, но позже их гибель подтвердили. Теперь датой исключения определяется день официальной регистрации смерти - соответствующие изменения в приказ № 280 вступили в силу 30 октября 2026 года.

Куда обращаться семьям

Родственники, столкнувшиеся с ситуацией, когда пропавшего без вести, пленного или погибшего военного ошибочно учли как самовольно оставившего часть (СОЧ), могут сообщить об этом в Главное управление защиты прав военнослужащих. Для этого достаточно отправить электронное письмо на адрес mpd@mod.gov.ua.

Минобороны также подготовило проект Концепции социального сопровождения военнослужащих и их семей и вынесло его на общественное обсуждение. Предложения к документу можно подавать до 13 ноября включительно - это реальная возможность повлиять на то, какой будет будущая система поддержки семей военных.

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