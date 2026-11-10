С 1 января 2027 года в Украине повысятся требования к страховому стажу для выхода на пенсию. Часть украинцев рискует не оформить выплаты вовремя, поэтому стоит заранее проверить свои годы работы.

Пенсии в Украине и условия их оформления снова меняются: с 1 января 2027 года вырастут требования к страховому стажу, и часть людей может потерять возможность вовремя получить выплаты. Речь не о новом законе, а об очередном шаге поэтапного повышения норм, которое утвердили еще в 2017 году.

Механизм повышения стажа прописан в статье 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Он действует постепенно, и следующий рубеж придется именно на 2027 год, а последний этап запланирован на 2028-й.

Какие пороги стажа будут действовать с нового года

Для выхода на пенсию в 60 лет требование повысят с нынешних 33 до 34 лет стажа. Тем, кто планирует оформить выплаты в 63 года, придется подтвердить уже 24 года вместо 23. Окончательные нормы вступят в силу в 2028 году: для 60-летних это будет 35 лет стажа, для 63-летних - 25 лет.

В Украине действует система с тремя вариантами выхода на пенсию - в 60, 63 или 65 лет. Тот, кто не наберет нужного стажа даже для 63 лет, сможет оформить выплаты только в 65.

Теоретически накопить необходимый стаж к 60-летию реально: если начать работать в 22 года и трудиться почти непрерывно, можно набрать даже 38 лет при необходимых 35. Однако на практике мешают два фактора - высокий уровень теневой занятости, когда работа не фиксируется, а также вынужденные перерывы из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны.

Что делать тем, кому не хватает стажа

Для людей с недостаточным стажем закон предусматривает несколько механизмов. В частности, в страховой стаж засчитывают периоды ухода за ребенком до трех лет - этот бонус способен приблизить человека к нужной норме на фоне ежегодного роста требований.

Также можно докупить недостающие годы путем добровольных взносов через Пенсионный фонд или портал «Дия». Если же стажа не хватает даже для минимальной пенсии в 65 лет, государство назначает не пенсию по возрасту, а государственную социальную помощь, размер которой определяют индивидуально в зависимости от доходов и имущественного положения заявителя.

Поэтому тем, кто планирует выйти на пенсию в ближайшие годы, стоит уже сейчас проверить накопленный стаж в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или в «Дие» и при необходимости позаботиться о докупке недостающих лет.

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