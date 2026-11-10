Станом на 8 листопада 2026 року старими купюрами 50 і 200 гривень ще можна розрахуватися. Національний банк поступово вилучає ці банкноти з обігу, тож платити ними можна, а спеціально йти до банку для обміну не потрібно.

Готівкові операції в Україні банки контролюють дедалі прискіпливіше, і власники старих купюр 50 та 200 гривень часто вагаються, чи можна ними далі платити. Національний банк поступово вилучає ці банкноти з обігу ще з 1 листопада 2024 року, однак станом на 8 листопада 2026 року вони залишаються законним платіжним засобом.

Які купюри вилучають, а які лишаються в обігу

НБУ виводить з обігу банкноти номіналом 50 гривень зразка 2004 року та 200 гривень зразка 2007 року. Водночас ці ж номінали у сучасному дизайні 2019 року залишаються в повному обігу. Щойно стара купюра потрапляє до банку, її вже не видають із каси наступному клієнту, а передають до НБУ чи уповноваженого банку.

Як зрозуміти, якого зразка ваша купюра

Портрет на банкноті мало що підкаже, адже Михайло Грушевський зображений і на старих, і на сучасних 50 гривнях, а Леся Українка - на обох зразках 200 гривень. Найпростіше відкрити каталог банкнот на офіційному сайті НБУ та порівняти обидва боки купюри із зображеннями. До речі, рік, надрукований на купюрі, - це рік виготовлення конкретної банкноти, а не її зразок: на 50 гривнях може стояти «2014», хоча сама купюра має дизайн 2004 року, і вона все одно належить до старого зразка.

Як розрахуватися старими 50 і 200 гривнями

Якщо покупка в аптеці коштує 172 грн, можна подати стару купюру на 200 грн і отримати 28 грн решти, а рік зразка на суму не впливає. Коли термінал повертає банкноту, зверніться до каси банку, щоб внести гроші. Якщо ж касир у магазині повертає купюру, спершу запитайте, чому її не приймають: якщо справа лише в старому дизайні, попросіть касира або адміністратора перевірити, чи цей зразок ще ходить в обігу.

Що робити з порваною або пошкодженою купюрою

Якщо від справжньої купюри залишилася ціла частина площею щонайменше 55% від початкової, банк обміняє її безплатно. Наприклад, коли від 200 гривень відірвався кут, а решта купюри ціла, можна отримати повні 200 грн. Якщо ж банкнота постраждала від пожежі й важко визначити її справжність, може знадобитися перевірка в НБУ.

До якого дня можна платити старими купюрами

Станом на 8 листопада 2026 року НБУ не оголосив останнього дня, коли цими купюрами можна буде розрахуватися: таку дату регулятор має визначити окремим рішенням. Тому старі 50 і 200 гривень можна спокійно лишати в заощадженнях, витрачати або класти на рахунок. Наприклад, три старі купюри по 200 грн і чотири по 50 грн - це 800 грн, і сума від року зразка не змінюється.

А що зі старими 1, 2, 5 і 10 гривнями

Для старих паперових 1, 2, 5 і 10 гривень діють інші правила. З 2 березня 2026 року купюрами цих номіналів зразків 2003-2007 років платити вже не можна: їх лише обмінюють у банках, а для розрахунків залишаються відповідні монети. Про це йдеться в роз'ясненнях, які зібрало фінансове видання Concord Fintech, посилаючись на правила НБУ.

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