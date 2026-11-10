По состоянию на 8 ноября 2026 года старыми купюрами 50 и 200 гривен еще можно расплачиваться. Национальный банк постепенно изымает эти банкноты из обращения, поэтому платить ими можно, а специально идти в банк для обмена не нужно.

Наличные операции в Украине банки контролируют все тщательнее, и владельцы старых купюр 50 и 200 гривен часто сомневаются, можно ли ими дальше платить. Национальный банк постепенно изымает эти банкноты из обращения еще с 1 ноября 2024 года, однако по состоянию на 8 ноября 2026 года они остаются законным платежным средством.

Какие купюры изымают, а какие остаются в обращении

НБУ выводит из обращения банкноты номиналом 50 гривен образца 2004 года и 200 гривен образца 2007 года. В то же время эти же номиналы в современном дизайне 2019 года остаются в полном обращении. Как только старая купюра попадает в банк, ее уже не выдают из кассы следующему клиенту, а передают в НБУ или уполномоченный банк.

Как понять, какого образца ваша купюра

Портрет на банкноте мало что подскажет, ведь Михаил Грушевский изображен и на старых, и на современных 50 гривнах, а Леся Украинка - на обоих образцах 200 гривен. Проще всего открыть каталог банкнот на официальном сайте НБУ и сравнить обе стороны купюры с изображениями. Кстати, год, напечатанный на купюре, - это год изготовления конкретной банкноты, а не ее образец: на 50 гривнах может стоять «2014», хотя сама купюра имеет дизайн 2004 года, и она все равно относится к старому образцу.

Как расплатиться старыми 50 и 200 гривнами

Если покупка в аптеке стоит 172 грн, можно подать старую купюру на 200 грн и получить 28 грн сдачи, а год образца на сумму не влияет. Когда терминал возвращает банкноту, обратитесь в кассу банка, чтобы внести деньги. Если же кассир в магазине возвращает купюру, сначала спросите, почему ее не принимают: если дело только в старом дизайне, попросите кассира или администратора проверить, ходит ли этот образец еще в обращении.

Что делать с порванной или поврежденной купюрой

Если от настоящей купюры осталась целая часть площадью не менее 55% от первоначальной, банк обменяет ее бесплатно. Например, когда от 200 гривен оторвался угол, а остальная купюра цела, можно получить полные 200 грн. Если же банкнота пострадала от пожара и трудно определить ее подлинность, может понадобиться проверка в НБУ.

До какого дня можно платить старыми купюрами

По состоянию на 8 ноября 2026 года НБУ не объявил последнего дня, когда этими купюрами можно будет расплатиться: такую дату регулятор должен определить отдельным решением. Поэтому старые 50 и 200 гривен можно спокойно оставлять в сбережениях, тратить или класть на счет. Например, три старые купюры по 200 грн и четыре по 50 грн - это 800 грн, и сумма от года образца не меняется.

А что со старыми 1, 2, 5 и 10 гривнами

Для старых бумажных 1, 2, 5 и 10 гривен действуют другие правила. Со 2 марта 2026 года купюрами этих номиналов образцов 2003-2007 годов платить уже нельзя: их только обменивают в банках, а для расчетов остаются соответствующие монеты. Об этом говорится в разъяснениях, собранных финансовым изданием Concord Fintech со ссылкой на правила НБУ.

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