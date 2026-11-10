Нардепи розглядають ідею включити облаштування підвалів під укриття до оплати за управління багатоквартирним будинком. Єдиного тарифу ще немає, але дискусії вже тривають.

Субсидія є, а платіжка майже не змінилася - таке часто чують українці, а тепер до знайомої комуналки можуть додати ще один пункт витрат. У парламенті активно обговорюють ідею зобов'язати власників квартир оплачувати облаштування підвалів під укриття через платіж за управління багатоквартирним будинком.

Мова йде про законопроєкт №15397, який стосується заходів безпеки громадян в особливий період. У першому читанні його підтримали 19 серпня 2026 року - за рішення проголосували 296 народних депутатів.

Що пропонують змінити

Спершу документ регулював доступ до сховищ, вимоги до їх утримання та відповідальність за блокування входів. Перед другим читанням, як повідомляє УНН, обговорюють норми щодо житлових будинків - зокрема ідею закласти кошти на підвали в оплату управлінських послуг.

Перед цим підвали мають обстежити, щоб зрозуміти, чи годяться вони для захисту людей. Обсяг робіт залежить від стану приміщення: сухе й освітлене місце з виходами коштуватиме значно менше, ніж залите чи завалене.

Станом на 6 листопада нового тарифу, єдиного внеску чи дати початку доплат так і не затвердили. Навіть після другого читання механізм залежатиме від фінального тексту закону й рішень співвласників кожного конкретного будинку.

Чому ОСББ проти

На нараді 2 листопада за участі депутатів, уряду, ДСНС, місцевої влади та об'єднань співвласників головними темами стали гроші, доступ і відповідальність. Блок поправок про житлові будинки запропонували прибрати з проєкту - цього домагалися ОСББ "Мотор" і асоціація ОСББ Печерського району Києва.

ГО "Національна платформа ОСББ" підтримує найпростіші укриття, але хоче, щоб їх створення, фінансування й режим користування визначали загальні збори співвласників. Водночас ця організація проти включення цих витрат до вартості послуг управителя.

Хто платитиме і чому формули досі немає

Олена Шуляк, яка очолює комітет з питань організації державної влади, називає нестачу коштів однією з головних проблем захисних споруд. Наталія Козловська з Міністерства розвитку громад говорила про співфінансування за участі місцевої влади. "Національна платформа ОСББ" радить утримувати загальнодоступні укриття з державних чи місцевих бюджетів. Єдиної формули розподілу витрат учасники наради поки не знайшли.

Паралельно уряд планує розширити програму "СвітлоДІМ" до 3 600 будинків до кінця 2026 року - її розглядають як інструмент підвищення енергетичної автономності житлового фонду.

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