Після нічних морозів в Україну прийде різке потепління до +18°. Синоптик Ігор Кібальчич назвав дату - пік тепла очікується в п'ятницю, 13 листопада.

Прогноз погоди на тиждень в Україні знову різко змінюється: після нічних морозів країну накриє потепління, і синоптики вже назвали дату, коли стовпчики термометрів піднімуться до +18°.

Прогноз опублікував синоптик Ігор Кібальчич на порталі Meteoprog. За його даними, тиждень з 9 по 15 листопада виглядає як справжні температурні гойдалки: початок минув без опадів, але з нічними морозами до -5°.

У вівторок, 10 листопада, по всій країні тримається суха погода з туманами вночі та вранці. Вночі буде -4...+1°, вдень - +4...+9°, а в Криму та на крайньому півдні повітря прогріється до +10...+11°.

Коли прийде потепління до +18°

Різка зміна почнеться із середи, 11 листопада, коли атмосферні фронти принесуть дощі з мокрим снігом. На півночі та заході вдень буде прохолодно - лише +1...+6°, тоді як на решті території повітря прогріється до +7...+12°.

Справжнє тепло прийде у четвер і п'ятницю. Уже 12 листопада в південних областях та в Прикарпатті вдень очікується +11...+16°. А пік потепління синоптики обіцяють у п'ятницю, 13 листопада: вдень по країні буде +11...+17°, місцями до +18°, а в Криму стовпчики можуть піднятися до +20°.

Втім, тепло довго не протримається. Уже у вихідні, 14-15 листопада, в Україну повернуться нічні заморозки. Вночі буде від -4 до +1°, а вдень - лише +1...+6°. Лише на південному сході в суботу ще втримається +7...+12°.

Що означає таке потепління для людей

Через різкий перепад температур - від морозу вночі до +18° вдень - зростає ризик застуди. Медики радять одягатися багатошарово і не забувати про головний убір, адже вранці все ще холодно.

На заході та в Карпатах 13 листопада можливі сильні опади, а на півдні та Лівобережжі - пориви вітру до 17-22 м/с. Тому водіям варто бути обережними на дорогах.

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