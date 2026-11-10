После ночных морозов в Украину придет резкое потепление до +18°. Синоптик Игорь Кибальчич назвал дату - пик тепла ожидается в пятницу, 13 ноября.

Прогноз погоды на неделю в Украине снова резко меняется: после ночных морозов страну накроет потепление, и синоптики уже назвали дату, когда столбики термометров поднимутся до +18°.

Прогноз опубликовал синоптик Игорь Кибальчич на портале Meteoprog. По его данным, неделя с 9 по 15 ноября выглядит как настоящие температурные качели: начало прошло без осадков, но с ночными морозами до -5°.

Во вторник, 10 ноября, по всей стране держится сухая погода с туманами ночью и утром. Ночью будет -4...+1°, днем - +4...+9°, а в Крыму и на крайнем юге воздух прогреется до +10...+11°.

Когда придет потепление до +18°

Резкая перемена начнется со среды, 11 ноября, когда атмосферные фронты принесут дожди с мокрым снегом. На севере и западе днем будет прохладно - всего +1...+6°, тогда как на остальной территории воздух прогреется до +7...+12°.

Настоящее тепло придет в четверг и пятницу. Уже 12 ноября в южных областях и в Прикарпатье днем ожидается +11...+16°. А пик потепления синоптики обещают в пятницу, 13 ноября: днем по стране будет +11...+17°, местами до +18°, а в Крыму столбики могут подняться до +20°.

Впрочем, тепло долго не продержится. Уже в выходные, 14-15 ноября, в Украину вернутся ночные заморозки. Ночью будет от -4 до +1°, а днем - лишь +1...+6°. Только на юго-востоке в субботу еще удержится +7...+12°.

Что означает такое потепление для людей

Из-за резкого перепада температур - от мороза ночью до +18° днем - растет риск простуды. Медики советуют одеваться многослойно и не забывать о головном уборе, ведь утром все еще холодно.

На западе и в Карпатах 13 ноября возможны сильные осадки, а на юге и Левобережье - порывы ветра до 17-22 м/с. Поэтому водителям стоит быть осторожными на дорогах.

Ранее Politeka сообщала, погода в Украине 9 ноября: синоптики предупредили, где ударят ночные морозы и туман.

Также Politeka сообщала, морозы в Украине усилятся: синоптики рассказали, когда ждать потепления.

Как сообщала Politeka, погода на неделю в Харьковской области с 8 по 14 ноября: синоптики предупредили о стремительном изменении температуры.