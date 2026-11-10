Статус «в розыске ТЦК» в приложении Резерв+ означает, что военнообязанного могут оштрафовать на сумму до 25 500 грн, а решение о штрафе - передать на принудительное исполнение. Юристы объяснили, как снять этот статус и что делать, чтобы избежать блокировки счетов.

Красная лента в Резерв+, указывающая на розыск ТЦК, превратилась в настоящую ловушку для военнообязанных мужчин. Статус «в розыске» не только появляется при проверке документов, но и запускает цепочку штрафов, которые государство может взыскивать принудительно - вплоть до блокировки банковских счетов.

Судебно-юридическая газета разъяснила, что именно означает эта отметка и как ее убрать, не доводя дело до ареста средств. Разбираем пошагово, что делать мужчине, который увидел в приложении тревожное уведомление о розыске.

Что означает статус «в розыске» в Резерв+

Статус «в розыске ТЦК» возникает, когда военнообязанный нарушил правила воинского учета: не обновил данные в установленный срок, не явился по повестке или игнорировал требования территориального центра комплектования. В системе «Оберег» человек в таком случае помечается как лицо, которое ТЦК пытается разыскать.

Сам факт розыска - еще не уголовная ответственность, но он автоматически влечет административный штраф. По статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях за первое нарушение учета предусмотрено от 17 000 до 25 500 грн, а за повторное в течение года - от 25 500 до 34 000 грн.

Почему розыск может грозить блокировкой счетов

Если мужчина не оплатил штраф добровольно в течение 15 дней, постановление ТЦК направляется в исполнительную службу для принудительного взыскания. Далее исполнитель может наложить арест на банковские счета, списать средства или запретить выезд за границу. На практике люди узнают об аресте уже тогда, когда карта в «Дії» или приложении банка перестает работать, как это случилось с мужчиной в Кировоградской области, который обжаловал штраф лишь после блокировки счетов.

Защититься можно лишь двумя путями: либо устранить само нарушение и снять статус розыска, либо вовремя обжаловать постановление о штрафе в суде, пока она еще не передана на исполнение.

Как снять статус «в розыске»

Первый шаг - явиться в свой территориальный центр комплектования и выяснить, за что именно вас объявили в розыск. С собой нужно иметь военно-учетный документ, паспорт и идентификационный код. После того как вы обновите данные или дадите объяснения, ТЦК обязан снять отметку из реестра «Оберег».

Если прийти в ТЦК по каким-то причинам невозможно, данные можно обновить дистанционно через приложение Резерв+ или в ЦНАПе. Однако само снятие статуса розыска дистанционно не происходит - нужен визит или письменное обращение в центр комплектования, поскольку решение о розыске должен отменить сам должностное лицо ТЦК.

Что делать, если штраф уже передали на исполнение

Если постановление уже в государственной исполнительной службе, время на оплату без дополнительных санкций сократилось. В таком случае стоит не только оплатить штраф, но и сразу подать в суд жалобу на постановление ТЦК - если есть основания считать ее незаконной. Суд может отменить и сам штраф, и производные действия исполнителя, в том числе арест счетов.

Специалисты советуют не игнорировать ни одного уведомления в Резерв+ и проверять статус регулярно. Своевременное обновление данных и явка по повесткам - единственный надежный способ не попасть в розыск и не получить штраф, который в итоге превратится в заблокированную карту.

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