Червона стрічка в застосунку «Резерв+» свідчить, що ТЦК звернувся до поліції через ймовірне порушення правил обліку. Розповідаємо, що насправді означає ця позначка, як самому перевірити статус і що робити, якщо запис помилковий.

Військовий облік у Резерв+ тепер показує і звернення до поліції - червона стрічка у застосунку з'являється, коли територіальний центр комплектування зафіксував можливе порушення правил обліку. Йдеться не про кримінальний розшук, а про заходи в рамках справ про адміністративні правопорушення, пояснили у Міноборони.

Дані до застосунку надходять напряму з реєстру «Оберіг». Саме тому, коли військовозобов'язаний відкриває «Резерв+», він бачить актуальну інформацію про звернення ТЦК до Національної поліції - без жодних додаткових запитів чи довідок.

Червона стрічка з написом «Наявна інформація про звернення ТЦК до Нацполіції» найчастіше з'являється через неявку за повісткою або інші формальні процедурні моменти. У Міноборони наголошують: така позначка відображає лише позицію ТЦК і не є остаточним підтвердженням провини громадянина.

Як самостійно перевірити свій статус

Щоб дізнатися поточний статус і причину появи позначки, достатньо виконати кілька простих кроків на смартфоні. Спочатку слід авторизуватися у застосунку «Резерв+» через BankID, потім натиснути значок «+» поруч зі своїм іменем на головній сторінці.

Далі оберіть функцію «Оновити документ» - так ви завантажите актуальні дані з реєстру. Після оновлення перегляньте відомості, і, якщо червона стрічка все ж є, відкрийте розділ «Переглянути документ», щоб побачити повну інформацію.

Що робити, якщо позначка з'явилася помилково

«Резерв+» не ухвалює жодних рішень самостійно - усі дані формуються автоматично на основі реєстру «Оберіг». Через технічні збої або затримки оновлення іноді з'являються застарілі чи помилкові записи.

Якщо скористатися застосунком неможливо або повідомлення виявилося помилковим, зверніться до ТЦК та СП за місцем обліку. Громадянин має право подати письмовий запит, щоб з'ясувати дату, причину та правові підстави звернення до поліції - таке право передбачене статтею 9 закону про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Варто пам'ятати: якщо відстрочку було продовжено автоматично, у «Резерв+» надійде відповідне сповіщення. Однак цього може не статися, якщо людина не відповідає певним умовам відстрочки або має надати коректну інформацію про її причини. Тому спершу уважно перевірте всі дані, які відображаються у застосунку.

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