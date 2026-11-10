Петиция с призывом поддержать законопроект №15057 об увольнении военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, набрала уже 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины.

Пока юристы объясняют, как не потерять бронь от мобилизации при увольнении с критического предприятия, у военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, возник отдельный вопрос. Петиция с призывом устранить ограничения на их увольнение со службы набрала 25 тысяч голосов.

Электронная петиция размещена на официальном сайте Президента Украины. Ее суть - поддержать законопроект №15057, который должен убрать ограничения в реализации права военнослужащих на увольнение со службы именно в связи с воспитанием детей с инвалидностью.

25 тысяч голосов - это тот порог, после которого петиция приобретает особый статус. В соответствии с законодательством, такую петицию глава государства обязан рассмотреть и дать на нее публичный ответ. То есть собранные подписи запускают формальную процедуру, которая уже не может быть проигнорирована.

Что это значит для военных с детьми с инвалидностью

Авторы петиции настаивают, что родители, самостоятельно воспитывающие ребенка с инвалидностью, фактически не могут полноценно выполнять служебные обязанности, поскольку ребенок нуждается в постоянном уходе. Поэтому они просят власть убрать те нормы, которые сегодня не позволяют этой категории военных рассчитывать на увольнение по семейным обстоятельствам наравне с другими льготными категориями.

Законопроект №15057, упоминаемый в петиции, призван изменить эту ситуацию. После того как петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, дело переходит к официальному рассмотрению: собранные подписи передают в Офис президента, и глава государства должен определить, будет ли дано поручение правительству и парламенту проработать соответствующие законодательные изменения.

Какие шаги дальше

После достижения порога в 25 тысяч голосов президент обязан рассмотреть петицию в течение установленного срока и обнародовать ответ. На практике это означает, что вопрос либо получает поддержку и передается на проработку в соответствующие органы, либо глава государства объясняет, почему инициативу сейчас реализовать невозможно.

Для самих военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, пока ничего не изменилось: действующие правила увольнения продолжают действовать. Поэтому тем, кто находится в такой ситуации, стоит прежде всего обратиться за консультацией к своему командованию или юристам, чтобы выяснить, есть ли у них действующее основание для увольнения уже сейчас.

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