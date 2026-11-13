Замовник, який отримав неякісний ремонт, має право вимагати безоплатного усунення недоліків, зменшення ціни або повернення грошей. Юристи розповіли, які норми закону захищають споживача та як діяти, якщо підрядник відмовляється виправляти роботу.

Безкоштовне житло для ВПО і медиків - не єдина житлова тема, що хвилює українців. Не менш болючим є питання неякісного ремонту квартири, коли підрядник здав роботу з недоліками, а замовник лишився і без грошей, і без нормального житла.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», закон чітко визначає, що робити в такій ситуації. Цивільний кодекс України дає замовнику кілька важелів впливу на недобросовісного підрядника.

Які права має замовник за законом

Стаття 852 Цивільного кодексу передбачає, що у разі виконання роботи з недоліками замовник має право на власний вибір вимагати: безоплатного усунення недоліків у розумний строк, пропорційного зменшення ціни роботи або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків.

Якщо ж підрядник допустив істотні відступи від умов договору або інші істотні недоліки, замовник може відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків. Це прямо передбачено статтею 858 Цивільного кодексу.

Коли можна вимагати повернення грошей

Повернення сплачених коштів можливе, коли недоліки виявилися істотними або підрядник не усунув їх у встановлений строк. У такому разі замовник має право розірвати договір і вимагати назад усе, що заплатив, а також компенсацію збитків.

Важливо пам'ятати про строки. Недоліки, виявлені протягом гарантійного строку, підрядник зобов'язаний усунути безоплатно. Якщо гарантійний строк не встановлено, діють загальні строки позовної давності.

Що робити, якщо підрядник відмовляється виправляти роботу

Перший крок - письмова претензія підряднику з описом недоліків і вимогою їх усунути або повернути гроші. Якщо реакції немає, варто зафіксувати недоліки: зробити фото, за потреби замовити незалежну експертизу якості робіт.

Далі - звернення до суду. У позові можна вимагати не лише повернення сплаченої суми, а й відшкодування збитків, пені та моральної шкоди. Судова практика показує, що за наявності доказів неякісної роботи суди стають на бік замовника.

Якщо підрядник працював як підприємець, а замовник - фізична особа, додатково діє Закон «Про захист прав споживачів», який посилює позицію замовника.

Раніше Politeka повідомляла, у яких містах оренда квартир подешевшала в листопаді.

Також Politeka повідомляла, де в Україні досі можна купити квартиру чи будинок за 20 000 доларів.