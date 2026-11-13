Заказчик, получивший некачественный ремонт, вправе требовать бесплатного устранения недостатков, уменьшения цены или возврата денег. Юристы рассказали, какие нормы закона защищают потребителя и как действовать, если подрядчик отказывается исправлять работу.

Бесплатное жилье для ВПЛ и медиков - не единственная жилищная тема, которая волнует украинцев. Не менее болезненным является вопрос некачественного ремонта квартиры, когда подрядчик сдал работу с недостатками, а заказчик остался и без денег, и без нормального жилья.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», закон четко определяет, что делать в такой ситуации. Гражданский кодекс Украины дает заказчику несколько рычагов влияния на недобросовестного подрядчика.

Какие права имеет заказчик по закону

Статья 852 Гражданского кодекса предусматривает, что в случае выполнения работы с недостатками заказчик вправе по своему выбору требовать: бесплатного устранения недостатков в разумный срок, пропорционального уменьшения цены работы или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Если же подрядчик допустил существенные отступления от условий договора или другие существенные недостатки, заказчик может отказаться от договора и требовать возмещения убытков. Это прямо предусмотрено статьей 858 Гражданского кодекса.

Когда можно требовать возврата денег

Возврат уплаченных средств возможен, когда недостатки оказались существенными или подрядчик не устранил их в установленный срок. В таком случае заказчик вправе расторгнуть договор и требовать назад все, что заплатил, а также компенсацию убытков.

Важно помнить о сроках. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, подрядчик обязан устранить бесплатно. Если гарантийный срок не установлен, действуют общие сроки исковой давности.

Что делать, если подрядчик отказывается исправлять работу

Первый шаг - письменная претензия подрядчику с описанием недостатков и требованием их устранить или вернуть деньги. Если реакции нет, стоит зафиксировать недостатки: сделать фото, при необходимости заказать независимую экспертизу качества работ.

Далее - обращение в суд. В иске можно требовать не только возврата уплаченной суммы, но и возмещения убытков, пени и морального вреда. Судебная практика показывает, что при наличии доказательств некачественной работы суды встают на сторону заказчика.

Если подрядчик работал как предприниматель, а заказчик - физическое лицо, дополнительно действует Закон «О защите прав потребителей», который усиливает позицию заказчика.

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