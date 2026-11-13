Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 14 по 20 ноября обещает возвращение осадков в середине недели и колебания дневной температуры от +5° до +10°.

Предыдущий недельный прогноз для Киевщины предупреждал о дождях и ночных заморозках, а новый прогноз погоды на неделю с 14 по 20 ноября показывает, что осадки вернутся в середине недели, а дневная температура будет колебаться от +5° до +10°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 14 по 20 ноября дневная температура в Киевской области будет держаться в пределах от +5° до +10°, а ночная — от 0° до +7°.

В субботу, 14 ноября, воздух днем прогреется до +6°, а ночью похолодает до +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 15 ноября, температура днем останется на отметке +6°, а ночью похолодает до +1°. Облачность малооблачная, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, столбики термометров днем поднимутся до +7°, а ночью опустятся до 0°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

Во вторник, 17 ноября, днем потеплеет до +9°, ночью — до +4°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, ожидается самый теплый день недели — днем до +10°, ночью до +7°. Облачно, возможны осадки.

В четверг, 19 ноября, температура днем опустится до +6°, а ночью останется на том же уровне — +6°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 20 ноября, неделю завершит самый прохладный день — днем всего +5°, ночью +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с максимумом +10°, а самым прохладным — пятница, 20 ноября, когда воздух прогреется лишь до +5°. Перепад температур за неделю составит 5°. Осадки прогнозируют во вторник, среду и четверг — 17, 18 и 19 ноября.

В дни с осадками — вторник, среду и четверг — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкости дорог. В остальные дни существенных осадков не прогнозируется, поэтому прогулки удобно планировать на вторую половину дня, когда воздух самый теплый.

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