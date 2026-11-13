На всю Украину приходится лишь 1922 единицы социального жилья, и почти каждая пятая громада его вообще не имеет. Исследование объясняет, почему переселенцам так сложно получить квартиру и какие программы реально работают.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Украине, которое планируют строить на деньги доноров, пока остается скорее исключением, чем правилом. По результатам исследования Института Жилья и комитета Верховной Рады, на всю страну приходится лишь 1922 единицы социального жилья - квартиры, комнаты в общежитиях и отдельные дома, которые громады могут предоставлять переселенцам и тем, кто потерял крышу над головой.

Опрос охватил 1006 громад в октябре 2026 года. Выяснилось, что социальное жилье есть примерно только у каждой пятой громады, а 94,6% населенных пунктов никогда не планировали его на землях коммунальной собственности.

Почему жилья для переселенцев так мало

Главной проблемой исследователи называют нехватку актуальной градостроительной документации. Лишь 8 громад имеют утвержденные комплексные планы пространственного развития территорий, более половины (51,5%) даже не приняли решение их разрабатывать, а еще 40,1% решение одобрили, но до сих пор ищут средства.

Почти не работают и инструменты, которые могли бы гарантировать появление социального жилья в новой застройке. Требование к застройщикам выделять долю площадей под социальное жилье закрепляют лишь 9 громад, то есть 0,9%. Вместо этого около 80% громад годами отдавали земли под коммерческую застройку с абсолютно нулевым балансом социального жилья.

Еще одна причина - пробелы в законодательстве. В законах нет понятий «градостроительная квота» и «инклюзивное зонирование», поэтому громады, которые пытаются требовать социальное жилье от застройщиков, действуют через меморандумы и инвестдоговоры со слабой юридической силой. Добавляется нехватка средств и специалистов: субвенция на разработку комплексных планов, которая действовала в 2021 году, сейчас не предоставляется.

Какие программы доступны переселенцам уже сейчас

Несмотря на общий дефицит, действуют несколько инструментов. По программе «єВідновлення» переселенцы, чье жилье уничтожено, могут получить жилищный сертификат или компенсацию на ремонт. На местах громады согласовывают жилищные ваучеры, а для переселенцев отдельных областей проводят отбор на льготное жилищное кредитование.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Елена Шуляк подчеркнула: за почти 20 лет действия закона «О жилищном фонде социального назначения» в стране сформировали лишь 1922 единицы социального жилья. Поэтому ключевая задача - отойти от декларативных и популистских подходов и заложить действенные инструменты.

Что изменится в 2027 году

В планах - принятие закона «О социальном жилье», которое заложено как индикатор программы Ukraine Facility. Как объясняет директор Института Жилья Алина Москаленко, одного закона недостаточно: важно перейти от сугубо законодательного к практическому измерению реформы и синхронизировать градостроительное, земельное и жилищное законодательство.

Среди предложений исследователей - закрепить инклюзивное зонирование в законе, утвердить единую методику градостроительных квот, ограничить коммерческие функции в социальных проектах и поддержать громады средствами и кадрами.

Как узнать о доступном жилье в своей громаде

Чтобы узнать о социальном или доступном жилье в своей области, обратитесь в местное управление соцзащиты или ЦНАП. Именно громады ведут учет таких помещений и согласовывают предоставление жилищных ваучеров. Для компенсации за уничтоженное жилье заявление подают через приложение «Дія», а консультацию по льготной ипотеке для ВПЛ можно получить в соответствующих государственных программах кредитования.

Подробнее о ситуации с социальным жильем рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования.

Ранее Politeka сообщала, кто из ВПЛ может получить жилищный сертификат за уничтоженное жилье.

Также Politeka объясняла, кто и как сможет получить жилищный ваучер.