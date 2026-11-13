В Украине готовят новые правила реконструкции устаревших многоэтажек, которые могут предусматривать снос хрущевок и переселение жильцов. Рассказываем, что взамен получат владельцы квартир и что учесть покупателям и арендаторам.

Компенсация за уничтоженное жилье в Украине уже давно на слуху, однако теперь внимание смещается и на старые хрущевки: в стране готовят новые правила реконструкции устаревших многоэтажек, которые могут предусматривать их снос и переселение жильцов.

Как сообщает издание «Эксперт», речь идет о так называемой реновации устаревшего жилого фонда. Прежде всего это хрущевки - пятиэтажки, построенные еще в 1950-1960-х годах, которые уже отслужили свой нормативный срок.

Многие такие дома имеют изношенные коммуникации, трещины в стенах и серьезные проблемы с энергоэффективностью. Поэтому власть рассматривает вариант не просто ремонтировать их, а сносить целыми кварталами и строить взамен новое жилье.

Какие права будут у владельцев квартир

Главный вопрос для жильцов - что они получат взамен. По общему принципу, без согласия владельца снести его квартиру невозможно: решение о реновации дома должно приниматься только с согласия жильцов.

Владельцам, чей дом пойдет под снос, должны предложить либо равноценную квартиру в новостройке, либо денежную компенсацию по рыночной стоимости. Украинское законодательство допускает принудительное отчуждение жилья только с полным возмещением его стоимости.

Для принятия таких решений, по данным издания, может использоваться приложение «Дія». Жильцы смогут голосовать за судьбу своего дома в электронном формате.

Что учесть тем, кто покупает или арендует хрущевку

Если вы присматриваетесь к квартире в старом доме, сначала выясните, не попал ли он в перечень на реконструкцию или снос. Это влияет и на цену, и на перспективы проживания.

Какие документы проверить перед покупкой

год постройки дома и его технический паспорт;

есть ли дом в перечне аварийного или устаревшего фонда;

планы городского совета относительно квартала;

состояние инженерных сетей и конструкций дома.

В договоре купли-продажи обратите внимание на состояние дома, а не только квартиры. Для арендаторов риск меньше, но не нулевой: если дом признают аварийным, договор могут расторгнуть досрочно, поэтому пропишите условия расторжения и возврата залога.

Что будет с ценами на такое жилье

Пока правила только готовят, резкого падения цен на хрущевки ждать не стоит. Но чем ближе будет принятие закона, тем осторожнее будут покупатели, а продавцы могут чаще соглашаться на торг.

Ранее Politeka сообщала, аренда квартир в Украине: в каких городах жилье подешевело в ноябре.

Также Politeka сообщала, жилье за 20 000 долларов: квартиры и дома, которые до сих пор продаются в Украине.

Как сообщала Politeka, компенсация за поврежденное жилье до 500 000 грн: как зафиксировать ущерб и подать заявление.