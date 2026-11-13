В 2026 году правительство направило в Киевскую область 648,9 млн грн на денежную компенсацию для приобретения жилья 239 ветеранам войны и членам их семей. Рассказываем, как работает механизм, кто имеет право на выплату и как ее оформить.

Жилищные компенсации для ветеранов в 2026 году работают по отдельному механизму - правительство направило в Киевскую область 648,9 млн грн на денежную компенсацию для приобретения жилья 239 ветеранам войны и членам их семей, сообщают Экономические новости.

Речь идет о денежной компенсации за положенные для получения жилые помещения. Ветеран, который стоит в квартирной очереди, может получить деньги на покупку жилья вместо непосредственной передачи квартиры.

Кто имеет право на выплату

Право на такую компенсацию имеют участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших защитников. Главное условие - человек состоит на квартирном учете и нуждается в улучшении жилищных условий.

Отдельно работает программа жилищных ваучеров для ветеранов-переселенцев с временно оккупированных территорий. На первом этапе воспользоваться ею могут участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны.

Сколько выплачивают

Номинал одного жилищного ваучера составляет 2 млн грн. Наличными эти деньги получить нельзя - их разрешено использовать только на покупку квартиры или дома.

В 2026 году на программу «Жилье для ВПЛ с ВОТ» выделили 6,6 млрд грн. Благодаря этим средствам жилье приобрели 3297 семей ветеранов-переселенцев. На 2027 год планируют привлечь 10,1 млрд грн - этого должно хватить примерно для 5 тысяч семей.

В то же время в очереди уже более 36 тысяч ветеранов-переселенцев, а одобренных заявок - более 41 тысячи. Для финансирования всех очередников нужно более 72 млрд грн.

Как оформить компенсацию

После одобрения заявки жилищный ваучер появляется в приложении «Дія». Чтобы им воспользоваться, нужно отдельно подать обращение на бронирование средств.

Ваучер действует пять лет. Когда средства забронируют, человек имеет 60 дней на приобретение жилья. Если за это время покупку не оформить, бронирование отменят, а деньги вернут в программу для других заявителей.

Узнать место в очереди можно через правительственный контактный центр по номеру 1545 - оператору нужно сообщить номер жилищного ваучера.

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