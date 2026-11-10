Обычная древесная зола из печи может стать бесплатным удобрением, если внести ее на грядки сейчас. Рассказываем, сколько золы нужно на квадратный метр, каким растениям она вредит и как сохранить золу до весны.

Бесплатное удобрение для огорода найдется почти в каждом доме с печью - обычная древесная зола может повысить плодородие грядок и подготовить их к новому сезону, если внести ее правильно именно осенью.

Пока одни хозяева покупают дорогие минеральные удобрения, другие собирают золу после сжигания чистых дров. При правильном использовании она помогает раскислить почву, обогатить ее калием и кальцием и улучшить условия для овощных культур.

Чем полезна древесная зола для огорода

В золе содержатся калий, кальций, магний и другие минеральные элементы, а их количество зависит от породы древесины. Зола помогает снизить чрезмерную кислотность земли, поставляет калий, нужный растениям для формирования урожая, и дает кальций, участвующий в росте корней.

Почему золу удобно вносить именно осенью

После сбора урожая грядки освобождаются, поэтому удобрение легко равномерно распределить по поверхности. За осень и зиму зола постепенно взаимодействует с почвой, и к весне часть ее соединений уже успевает повлиять на кислотность земли.

Однако на легких песчаных почвах калий вымывается осадками, поэтому там золу часто лучше вносить весной, а не осенью.

Сколько золы нужно на огород

Для кислой почвы, требующей раскисления, ориентируются на 100-150 граммов чистой древесной золы на 1 квадратный метр. Точное количество лучше определять по кислотности почвы, а если она уже нейтральная или щелочная - дополнительно вносить золу не стоит.

Как правильно внести золу

Дождитесь сухой безветренной погоды, равномерно рассыпьте золу по грядке и слегка заделайте ее граблями в верхний слой земли. Не оставляйте больших кучек в одном месте, чтобы не создавать чрезмерно щелочных участков.

Где золу лучше не использовать

Зола не подходит для растений, любящих кислую почву: голубики, рододендронов и азалий. Осторожность нужна и на картофельных грядках, ведь чрезмерное повышение pH может способствовать развитию обыкновенной парши картофеля.

Также нельзя смешивать золу с мочевиной, аммиачными удобрениями или свежим навозом - из-за такого сочетания возможны потери азота. Для огорода подходит только зола от чистых, необработанных дров: остатки окрашенных досок, пластика, мусора или угля использовать нельзя.

Как собрать и сохранить золу до весны

Если в течение зимы топите печь дровами, собирайте уже остывшую золу в сухую металлическую емкость с крышкой - так она не намокнет и останется пригодной. В то же время помните: зола не содержит азота, поэтому не может полностью заменить другие удобрения.

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