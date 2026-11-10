Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 11 по 17 ноября показывает, что синоптики прогнозируют осадки сразу четыре дня, а дневная температура будет колебаться от +7° до +16°.

Синоптики уже предупреждали о дождях накануне, и на этот раз непогода снова накроет Одесскую область. По новым данным, в течение недели с 11 по 17 ноября осадки прогнозируют сразу четыре дня, а максимальная температура воздуха днем достигнет +16°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +7° до +16°, а ночная — от +3° до +11°.

В среду, 11 ноября, днем ожидается +13°, ночью +11°. Небо будет малооблачным, однако синоптики не исключают осадков.

В четверг, 12 ноября, температура днем удержится на отметке +13°, а ночью опустится до +7°. Облачность прогнозируют с прояснениями, возможны осадки.

В пятницу, 13 ноября, воздух прогреется до +16° — это самый теплый день недели. Ночью ожидается +11°, облачность переменная, без осадков.

В субботу, 14 ноября, столбики термометров опустятся до +8° днем и +8° ночью. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют осадки.

В воскресенье, 15 ноября, ожидается самый прохладный день недели: днем +7°, ночью всего +3°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, температура немного поднимется — до +10° днем и +7° ночью. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Во вторник, 17 ноября, днем потеплеет до +13°, ночью до +10°. Небо малооблачное, однако возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с температурой +16°, а самым прохладным — воскресенье, 15 ноября, когда днем будет всего +7°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки прогнозируют в среду, четверг, субботу и вторник.

В дни с осадками — среду, четверг, субботу и вторник — стоит взять с собой зонт и быть осторожнее за рулем из-за скользкой дороги. А поскольку ночью температура опускается до +3°, особенно в воскресенье, одесситам, в частности людям пожилого возраста, стоит одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

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