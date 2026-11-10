Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 11 по 17 листопада показує, що синоптики прогнозують опади одразу чотири дні, а денна температура коливатиметься від +7° до +16°.

Синоптики вже попереджали про дощі напередодні, і цього разу негода знову накриє Одеську область. За новими даними, упродовж тижня з 11 по 17 листопада опади прогнозують одразу чотири дні, а максимальна температура повітря вдень сягне +16°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься від +7° до +16°, а нічна — від +3° до +11°.

У середу, 11 листопада, вдень очікується +13°, вночі +11°. Небо буде малохмарним, однак синоптики не виключають опадів.

У четвер, 12 листопада, температура вдень утримається на позначці +13°, а вночі опуститься до +7°. Хмарність прогнозують з проясненнями, можливі опади.

У п’ятницю, 13 листопада, повітря прогріється до +16° — це найтепліший день тижня. Вночі очікується +11°, хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 14 листопада, стовпчики термометрів опустяться до +8° вдень і +8° вночі. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують опади.

У неділю, 15 листопада, очікується найпрохолодніший день тижня: вдень +7°, вночі всього +3°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, температура дещо підніметься — до +10° вдень і +7° вночі. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У вівторок, 17 листопада, вдень потеплішає до +13°, вночі до +10°. Небо малохмарне, проте можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 13 листопада, з температурою +16°, а найпрохолоднішим — неділя, 15 листопада, коли вдень буде лише +7°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади прогнозують у середу, четвер, суботу та вівторок.

У дні з опадами — середу, четвер, суботу та вівторок — варто взяти із собою парасольку та бути обережнішими за кермом через слизьку дорогу. А оскільки вночі температура опускається до +3°, особливо в неділю, одеситам, зокрема людям похилого віку, варто вдягатися тепліше, щоб уникнути переохолодження.

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