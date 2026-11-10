В Україні немає правила, за яким військовослужбовця автоматично визнають померлим через два роки після зникнення. Таке рішення може ухвалити тільки суд - і лише за наявності вагомих підстав.

Військовий облік та права родин військових в Україні залишаються однією з найчутливіших тем під час війни. Окреме місце займає питання зниклих безвісти бійців та їхнього статусу у правовому полі.

Родини, які чекають на військового місяцями, а то й роками, часто чують суперечливу інформацію про те, що «через два роки пошук припиняється», а людину «автоматично визнають померлою». Це неправда, пояснюють юристи видання «Судово-юридична газета».

Чи існує строк, після якого військового визнають померлим

В українському законодавстві немає норми, яка б передбачала автоматичне визнання військовослужбовця загиблим через два роки після того, як він зник безвісти. Статус «зниклий безвісти» не означає «загиблий» - це різні юридичні поняття.

Визнати людину померлою може лише суд, і для цього потрібні конкретні підстави та докази. Сам факт того, що від військового немає звістки певний час, не є автоматичною підставою для такого рішення.

Що означає статус «зниклий безвісти»

Зниклий безвісти - це особа, стосовно якої немає жодних відомостей про її місцеперебування, і при цьому немає підтверджених даних про її загибель. Для родини це означає кілька важливих речей: пошук триває, а грошове забезпечення та низка виплат можуть зберігатися.

На відміну від цього, визнання померлим - це судове рішення, яке фіксує юридичний факт смерті без наявності тіла чи актового запису про смерть. Воно настає не за «таймером», а після розгляду обставин конкретної справи.

Як родині діяти, якщо військовий зник

Перший крок - звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із заявою про зникнення військовослужбовця. Саме там фіксують факт і запускають процедуру розшуку через військові структури.

Далі інформацію про зниклого безвісти вносять до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який веде Міністерство внутрішніх справ. Родичі можуть звертатися туди напряму, щоб перевірити статус пошуку та отримати довідку.

Які документи знадобляться родині

Для звернення до ТЦК та СП зазвичай потрібні: паспорт заявника, документи, що підтверджують родинний зв'язок із військовим (свідоцтво про шлюб або народження), а також будь-яка інформація про місце та час, коли з ним востаннє був зв'язок.

Якщо родина хоче ініціювати визнання військового померлим, вона звертається до суду із заявою в порядку окремого провадження. Суд аналізує обставини зникнення: чи були бойові дії, чи є свідчення очевидців, скільки часу минуло.

Варто розуміти, що суд може відмовити у визнанні померлим, якщо немає достатніх доказів того, що людина могла загинути. У такому разі статус «зниклий безвісти» зберігається, а пошук не припиняється.

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