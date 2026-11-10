Пенсіонерам від 65 років із повним страховим стажем держава гарантує мінімальні виплати у 4213 гривень. Якщо нарахована пенсія виходить меншою, її автоматично підвищують до цього рівня.

Пенсійні виплати в Україні восени 2026 року лишилися без перерахунку, однак держава продовжує гарантувати пенсіонерам певний мінімум. Для людей, які досягли 65 років, цей мінімум один із найвищих - 4213 гривень на місяць.

Головна умова - повний страховий стаж. Право на виплату у розмірі щонайменше 4213 гривень мають пенсіонери від 65 років, які не працюють і напрацювали від 30 років стажу (для жінок) та від 35 років (для чоловіків). Якщо нарахована за формулою пенсія виходить меншою, держава автоматично «дотягує» її до зазначеного рівня.

Для порівняння: базовий мінімум для непрацездатних громадян у 2026 році становить 2595 гривень - це рівень прожиткового мінімуму, і платити менше не мають права. Тож різниця між звичайним мінімумом і гарантією для 65-річних із повним стажем сягає 1618 гривень на місяць.

Окрема ситуація в тих, хто не напрацював мінімальних 15 років страхового стажу. Таким людям замість пенсії призначають державну соціальну допомогу, яка у 65 років теж становить 2595 гривень: базові 778,50 гривні плюс щомісячна доплата 1816,50 гривні.

Коли чекати на чергове підвищення

З 1 листопада 2026 року перерахунку пенсій не проводили - всі показники лишилися такими самими, якими були протягом року. Масштабне підвищення стандартів у Пенсійному фонді очікують уже навесні 2027 року, коли традиційно відбувається індексація виплат.

Тим, хто сподівався на автоматичне збільшення через вік або інші зміни, варто знати: до кінця 2026 року бюджет зафіксований. Додаткові гроші можна отримати через житлову субсидію - заяви на опалювальний сезон приймають до 30 листопада, і в разі вчасного оформлення допомогу нарахують за весь період.

Як перевірити свою виплату

Переконатися, що на рахунок надходить саме гарантована сума, можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua) - там доступні дані про страховий стаж і нараховані виплати. Консультацію надає гаряча лінія ПФУ за номером 0 800 503 753.

У ПФУ нагадують: фонд ніколи не вимагає вводити дані банківських карток через SMS чи месенджери. На тлі новин про виплати активізувалися шахраї, які розсилають фейкові посилання на «термінові доплати до пенсій». Переходити за такими посиланнями і вводити особисті дані не можна.

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