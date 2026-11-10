Пенсионерам от 65 лет с полным страховым стажем государство гарантирует минимальные выплаты в 4213 гривен. Если начисленная пенсия выходит меньше, ее автоматически повышают до этого уровня.

Пенсионные выплаты в Украине осенью 2026 года остались без перерасчета, однако государство продолжает гарантировать пенсионерам определенный минимум. Для людей, достигших 65 лет, этот минимум один из самых высоких - 4213 гривен в месяц.

Главное условие - полный страховой стаж. Право на выплату в размере не менее 4213 гривен имеют пенсионеры от 65 лет, которые не работают и наработали от 30 лет стажа (для женщин) и от 35 лет (для мужчин). Если начисленная по формуле пенсия выходит меньше, государство автоматически «дотягивает» ее до указанного уровня.

Для сравнения: базовый минимум для нетрудоспособных граждан в 2026 году составляет 2595 гривен - это уровень прожиточного минимума, и платить меньше не имеют права. Разница между обычным минимумом и гарантией для 65-летних с полным стажем достигает 1618 гривен в месяц.

Отдельная ситуация у тех, кто не наработал минимальных 15 лет страхового стажа. Таким людям вместо пенсии назначают государственную социальную помощь, которая в 65 лет тоже составляет 2595 гривен: базовые 778,50 гривни плюс ежемесячная доплата 1816,50 гривни.

Когда ждать очередного повышения

С 1 ноября 2026 года перерасчет пенсий не проводился - все показатели остались такими же, как в течение года. Масштабное повышение стандартов в Пенсионном фонде ожидают уже весной 2027 года, когда традиционно проходит индексация выплат.

Тем, кто рассчитывал на автоматическое увеличение из-за возраста или других изменений, стоит знать: до конца 2026 года бюджет зафиксирован. Дополнительные деньги можно получить через жилищную субсидию - заявления на отопительный сезон принимают до 30 ноября, и при своевременном оформлении помощь начислят за весь период.

Как проверить свою выплату

Убедиться, что на счет поступает именно гарантированная сумма, можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда (portal.pfu.gov.ua) - там доступны данные о страховом стаже и начисленных выплатах. Консультацию предоставляет горячая линия ПФУ по номеру 0 800 503 753.

В ПФУ напоминают: фонд никогда не требует вводить данные банковских карт через SMS или мессенджеры. На фоне новостей о выплатах активизировались мошенники, которые рассылают фейковые ссылки на «срочные доплаты к пенсиям». Переходить по таким ссылкам и вводить личные данные нельзя.

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