Пенсионный фонд объяснил, кому дадут максимальную надбавку - примерно 54%. Ключевые условия: стаж после пенсионного возраста и официальная зарплата выше средней по стране.

Пенсионные надбавки в Украине можно увеличить более чем наполовину: если выполнить все требования закона, доплата к выплате достигает примерно 54%. Главное - стаж, накопленный после достижения пенсионного возраста, и размер официальной зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Пенсионного фонда Украины.

От чего зависит надбавка к пенсии

В Пенсионном фонде объяснили: речь идет о доплатах за дополнительный стаж и высокий коэффициент заработка, которые человек накапливает на протяжении всей трудовой жизни.

Сильнее всего на выплату влияет стаж, превышающий минимально необходимый. За каждый год работы после достижения пенсионного возраста государство начисляет дополнительный процент к пенсии. При этом человек должен был работать официально и полностью уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ).

Второй важный фактор - официальная зарплата выше средней по стране. Чем больше коэффициент заработка, тем выше будет пенсия. Именно сочетание длительного стажа и больших страховых взносов дает повышение более чем на 50%.

Что может уменьшить пенсию

В ПФУ подчеркивают: все периоды работы должны правильно отображаться в государственном реестре. Ошибки в документах, пропущенные месяцы уплаты ЕСВ или расхождения в персональных данных могут уменьшить выплату, даже если реальный стаж значительно больше.

Как проверить стаж и не потерять надбавку

Специалисты советуют проверить данные о стаже в электронном кабинете Пенсионного фонда на сайте pfu.gov.ua. Если нашли ошибку или пропущенный период, можно подать заявление на уточнение - это поможет вернуть годы работы и получить все надбавки, предусмотренные законом.

Обратите внимание и на требования к выходу на пенсию: через несколько месяцев их ужесточат. Сейчас для своевременного выхода на пенсию в 60 и 63 года достаточно 33 лет стажа, а со следующего года понадобится уже 34 года.

Всего в Украине сейчас 10 миллионов пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7287 гривен.

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