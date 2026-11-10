Один из пунктов пропуска на границе с Румынией 10 ноября временно ограничит движение транспорта на въезд. В ГПСУ объяснили, почему и куда перенаправиться водителям.

Выезд за границу через Румынию 10 ноября будет осложнен: один из пунктов пропуска временно ограничит движение транспорта на въезд в Румынию.

Речь идет о КПП «Солотвино - Сигету-Мармацией». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Ограничения будут действовать во вторник, 10 ноября, с 08:00 до 16:00. По информации румынской стороны, в этот период на территории пункта пропуска будут проводиться технические работы по замене модульных кабин для пограничного контроля.

Кроме ограничений для транспорта, в течение этого времени возможно и замедление оформления пешеходов. Поэтому тем, кто планировал переход пешком, стоит заложить больше времени.

Пограничники рекомендуют водителям заранее скорректировать маршруты. Для пересечения границы с Румынией предлагают воспользоваться соседним пунктом пропуска «Белая Церковь - Сигету-Мармацией».

Что делать, если планируете пересечение границы 10 ноября

Если поездка через «Солотвино - Сигету-Мармацией» запланирована именно на 10 ноября в период с 08:00 до 16:00, лучше выбрать другой пункт пропуска или изменить время выезда. Учтите, что даже после возобновления работы могут остаться очереди, поэтому закладывайте дополнительное время.

В ГПСУ ранее напоминали, что наиболее загруженными пунктами пропуска являются «Устилуг» на Волыни, а также «Краковец» и «Шегини» на Львовщине - там периодически возникают очереди.

Ранее Politeka сообщала, выезд за границу не растет: ГПСУ назвала цифру - 3 млн 60 тысяч за октябрь.

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