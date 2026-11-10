Пенсійний фонд пояснив, кому дадуть максимальну надбавку - приблизно 54%. Ключові умови: стаж після пенсійного віку та офіційна зарплата, вища за середню по країні.

Пенсійні надбавки в Україні можна збільшити більш ніж наполовину: якщо виконати всі вимоги закону, доплата до виплати сягає приблизно 54%. Головне - стаж, накопичений після досягнення пенсійного віку, і розмір офіційної зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.

Від чого залежить надбавка до пенсії

У Пенсійному фонді пояснили: йдеться про доплати за додатковий стаж і високий коефіцієнт заробітку, які людина накопичує протягом усього трудового життя.

Найсильніше на виплату впливає стаж, довший за мінімально необхідний. За кожен рік роботи після досягнення пенсійного віку держава нараховує додатковий відсоток до пенсії. При цьому людина мала працювати офіційно й повністю сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Другий важливий чинник - офіційна зарплата, вища за середню по країні. Чим більший коефіцієнт заробітку, тим вищою буде пенсія. Саме поєднання тривалого стажу та великих страхових внесків дає підвищення понад 50%.

Що може зменшити пенсію

У ПФУ наголошують: усі періоди роботи мають правильно відображатися в державному реєстрі. Помилки в документах, пропущені місяці сплати ЄСВ чи розбіжності в персональних даних можуть зменшити виплату, навіть якщо реальний стаж значно більший.

Як перевірити стаж і не втратити надбавку

Фахівці радять перевірити дані про стаж в електронному кабінеті Пенсійного фонду на сайті pfu.gov.ua. Якщо знайшли помилку чи пропущений період, можна подати заяву на уточнення - це допоможе повернути роки роботи й отримати всі надбавки, передбачені законом.

Зверніть увагу й на вимоги до виходу на пенсію: за кілька місяців їх посилять. Зараз для своєчасного виходу на пенсію у 60 і 63 роки достатньо 33 років стажу, а з наступного року потрібно буде вже 34 роки.

Загалом в Україні нині 10 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 7287 гривень.

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