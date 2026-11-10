Части украинцев с 2027 года повысят ежемесячную надбавку к пенсии за содержание нетрудоспособных родственников. Размер доплаты вырастет примерно на 140 гривен.

Надбавка к пенсии военных вырастет уже в следующем году - с 2027-го части граждан повысят ежемесячную доплату за содержание нетрудоспособных родственников. Сумма увеличится примерно на 140 гривен, и касается это исключительно бывших военных.

Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, право на такую надбавку имеют только бывшие военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Для военнослужащих срочной службы такая доплата законом не предусмотрена.

Кому назначают доплату за содержание родственников

Надбавку назначают тем военным пенсионерам, которые получают один из двух видов пенсии - за выслугу лет или по инвалидности первой, второй либо третьей группы. Главное условие: нетрудоспособный родственник, на содержание которого оформляется выплата, не должен получать никакой другой помощи от государства.

Речь идет о тех, кто не получает пенсию по возрасту, соцвыплату лицам без права на пенсию, социальную помощь людям с инвалидностью, выплату лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью, а также соцвыплату на детей одиноким лицам. Если заявитель имеет право сразу на пенсию и несколько видов соцпомощи, ПФУ назначит что-то одно - на выбор.

На сколько вырастет доплата в 2027 году

Размер надбавки привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и составляет 50% этого показателя. Сейчас этот минимум равен 2 595 гривням, поэтому военные пенсионеры получают около 1 300 гривен доплаты.

В проекте госбюджета Кабмин заложил повышение прожиточного минимума до 2 878 гривен. При условии принятия закона во втором чтении с 2027 года доплата вырастет почти до 1 440 гривен в месяц - это разница примерно в 130-140 гривен по сравнению с нынешней суммой.

Какие документы нужны для оформления

Надбавку назначают по заявлению в Пенсионном фонде. Для этого нужно подать паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий родственные связи (в частности свидетельство о браке), справку о совместном проживании по одному адресу, а также информацию, подтверждающую отсутствие работы или предпринимательской деятельности у родственника.

Вопросы назначения и начисления этих выплат регулирует закон № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

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