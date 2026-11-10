Пассажиропоток через западную границу Украины после завершения осенних школьных каникул снизился на 8,6% - до 519 тысяч пересечений за неделю. Об этом свидетельствуют данные ежедневной статистики Госпогранслужбы, за которыми следит агентство «Интерфакс-Украина».

Правила выезда за границу украинцы проверяют регулярно, ведь ситуация на пунктах пропуска меняется еженедельно. Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», после завершения осенних школьных каникул пассажиропоток через западную границу Украины сократился на 8,6% - до 519 тысяч пересечений за неделю.

По данным ежедневной статистики Госпогранслужбы, которую отслеживает агентство, за неделю с 30 октября по 6 ноября количество пересечений на выезд уменьшилось сразу на 18,0% - до 246 тысяч. Зато поток на въезд даже немного вырос: плюс 1,9%, до 273 тысяч пересечений.

Всего показатель в 519 тысяч человек соответствует уровню, который фиксировали до начала каникул. Количество транспортных средств на пунктах пропуска за неделю сократилось со 131 до 128 тысяч, зато гуманитарных авто стало больше - 419 против 382 неделей ранее.

Какие очереди фиксируют на границе

По состоянию на 18:00 воскресенья, 8 ноября, очереди автомобилей на выезд оставались незначительными. Больше всего легковушек ожидали пересечения границы с Польшей в пункте пропуска «Устилуг» - 40 автомобилей. На ПП «Угринов» и «Краковец» в очередях стояло по 10 машин.

На границе со Словакией на ПП «Малый Березный» и ПП «Ужгород» очереди составляли по 15 авто. На венгерском направлении пять машин ожидали в ПП «Тиса», а на границе с Молдовой и Румынией очередей, по данным Госпогранслужбы, не было вообще.

Самый большой выездной поток за неделю зафиксировали в субботу - 41 тысяча пересечений в сутки, на въезд - в воскресенье, 47 тысяч. Меньше всего выезжали во вторник и среду, по 32 тысячи в сутки, а меньше всего въезжали в четверг - 28 тысяч пересечений.

Как падал пассажиропоток в прошлом году

Для сравнения: в прошлом году на этой же неделе пассажиропоток через границу сократился на 10,5%, но цифра была такой же - 519 тысяч. Тогда поток на выезд также превышал поток на въезд, а на следующей неделе показатель сократился еще на 8,7%.

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