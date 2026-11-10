Пасажиропотік через західний кордон України після завершення осінніх шкільних канікул знизився на 8,6% - до 519 тисяч перетинів за тиждень. Про це свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якими стежить агентство «Інтерфакс-Україна».

Правила виїзду за кордон українці перевіряють регулярно, адже ситуація на пунктах пропуску змінюється щотижня. Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», після завершення осінніх шкільних канікул пасажиропотік через західний кордон України скоротився на 8,6% - до 519 тисяч перетинів за тиждень.

За даними щоденної статистики Держприкордонслужби, яку відстежує агентство, за тиждень з 30 жовтня по 6 листопада кількість перетинів на виїзд зменшилася одразу на 18,0% - до 246 тисяч. Натомість потік на в'їзд навіть трохи зріс: плюс 1,9%, до 273 тисяч перетинів.

Загалом показник у 519 тисяч людей відповідає рівню, який фіксували до старту канікул. Кількість транспортних засобів на пунктах пропуску за тиждень скоротилася зі 131 до 128 тисяч, а от гуманітарних авто стало більше - 419 проти 382 тижнем раніше.

Які черги фіксують на кордоні

Станом на 18:00 неділі, 8 листопада, черги автомобілів на виїзд залишалися незначними. Найбільше легковиків очікували перетину кордону з Польщею у пункті пропуску «Устилуг» - 40 автомобілів. На ПП «Угринів» та «Краківець» у чергах стояло по 10 машин.

На кордоні зі Словаччиною на ПП «Малий Березний» та ПП «Ужгород» черги складали по 15 авто. На угорському напрямку п'ять машин очікували в ПП «Тиса», а на кордоні з Молдовою та Румунією черг, за даними Держприкордонслужби, не було взагалі.

Найбільший виїзний потік за тиждень зафіксували в суботу - 41 тисяча перетинів на добу, на в'їзд - у неділю, 47 тисяч. Найменше виїжджали у вівторок і середу, по 32 тисячі на добу, а найменше в'їжджали у четвер - 28 тисяч перетинів.

Як падав пасажиропотік торік

Для порівняння: минулого року цього ж тижня пасажиропотік через кордон скоротився на 10,5%, але цифра була такою самою - 519 тисяч. Тоді потік на виїзд також перевищував потік на в'їзд, а наступного тижня показник скоротився ще на 8,7%.

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