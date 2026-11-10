Правила виїзду за кордон українці перевіряють регулярно, адже ситуація на пунктах пропуску змінюється щотижня. Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», після завершення осінніх шкільних канікул пасажиропотік через західний кордон України скоротився на 8,6% - до 519 тисяч перетинів за тиждень.

За даними щоденної статистики Держприкордонслужби, яку відстежує агентство, за тиждень з 30 жовтня по 6 листопада кількість перетинів на виїзд зменшилася одразу на 18,0% - до 246 тисяч. Натомість потік на в'їзд навіть трохи зріс: плюс 1,9%, до 273 тисяч перетинів.

Загалом показник у 519 тисяч людей відповідає рівню, який фіксували до старту канікул. Кількість транспортних засобів на пунктах пропуску за тиждень скоротилася зі 131 до 128 тисяч, а от гуманітарних авто стало більше - 419 проти 382 тижнем раніше.

Які черги фіксують на кордоні

Станом на 18:00 неділі, 8 листопада, черги автомобілів на виїзд залишалися незначними. Найбільше легковиків очікували перетину кордону з Польщею у пункті пропуску «Устилуг» - 40 автомобілів. На ПП «Угринів» та «Краківець» у чергах стояло по 10 машин.

На українському кордоні фіксують черги

На кордоні зі Словаччиною на ПП «Малий Березний» та ПП «Ужгород» черги складали по 15 авто. На угорському напрямку п'ять машин очікували в ПП «Тиса», а на кордоні з Молдовою та Румунією черг, за даними Держприкордонслужби, не було взагалі.

Найбільший виїзний потік за тиждень зафіксували в суботу - 41 тисяча перетинів на добу, на в'їзд - у неділю, 47 тисяч. Найменше виїжджали у вівторок і середу, по 32 тисячі на добу, а найменше в'їжджали у четвер - 28 тисяч перетинів.

Як падав пасажиропотік торік

Для порівняння: минулого року цього ж тижня пасажиропотік через кордон скоротився на 10,5%, але цифра була такою самою - 519 тисяч. Тоді потік на виїзд також перевищував потік на в'їзд, а наступного тижня показник скоротився ще на 8,7%.

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