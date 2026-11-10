Частині українців з 2027 року підвищать щомісячну надбавку до пенсії за утримання непрацездатних родичів. Розмір доплати зросте приблизно на 140 гривень.

Надбавка до пенсії військових зросте вже наступного року - з 2027-го частині громадян підвищать щомісячну доплату за утримання непрацездатних родичів. Сума збільшиться приблизно на 140 гривень, і стосується це виключно колишніх військових.

Як пояснили у прес-службі Пенсійного фонду України, право на таку надбавку мають лише колишні військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу. Для військовослужбовців строкової служби така доплата законом не передбачена.

Кому призначають доплату за утримання родичів

Надбавку призначають тим військовим пенсіонерам, які отримують один із двох видів пенсії - за вислугу років або по інвалідності першої, другої чи третьої групи. Головна умова: непрацездатний родич, на утримання якого оформлюється виплата, не має отримувати жодної іншої допомоги від держави.

Ідеться про тих, хто не отримує пенсію за віком, соцвиплату особам без права на пенсію, соціальну допомогу людям з інвалідністю, виплату особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю, а також соцвиплату на дітей одиноким особам. Якщо заявник має право одразу на пенсію та кілька видів соцдопомоги, ПФУ призначить щось одне - на вибір.

На скільки зросте доплата в 2027 році

Розмір надбавки прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 50% цього показника. Нині цей мінімум дорівнює 2 595 гривням, тож військові пенсіонери отримують близько 1 300 гривень доплати.

У проєкті держбюджету Кабмін заклав підвищення прожиткового мінімуму до 2 878 гривень. За умови ухвалення закону в другому читанні з 2027 року доплата зросте майже до 1 440 гривень на місяць - це різниця приблизно в 130-140 гривень порівняно з нинішньою сумою.

Які документи потрібні для оформлення

Надбавку призначають за заявою в Пенсійному фонді. Для цього потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує родинні зв'язки (зокрема свідоцтво про шлюб), довідку про спільне проживання за однією адресою, а також інформацію, яка підтверджує відсутність роботи чи підприємницької діяльності в родича.

Питання призначення та нарахування цих виплат регулює закон № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

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