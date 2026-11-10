С наступлением холодов водители часто ошибаются, накачивая зимние шины сильнее нормы. Специалисты объяснили, почему эта привычка опасна и каким на самом деле должно быть правильное давление в колесах.

Подготовка авто к зимнему сезону охватывает замену шин, прогрев двигателя и правильное давление в колесах. Водителям объяснили, какая распространенная ошибка с зимними шинами делает автомобиль непредсказуемым на скользкой дороге.

Немало автомобилистов уверены, что зимнюю резину нужно накачивать сильнее, чем летнюю. На самом деле это опасное заблуждение: рекомендации по давлению основаны исключительно на конструктивных особенностях машины - ее массе, нагрузке, типе кузова и типоразмере колес. Самовольное отклонение от норм ухудшает сцепление с дорогой, что зимой критически важно для безопасности.

Почему датчик давления «загорается» именно с первыми морозами, объясняет физика. По закону Шарля давление газа в замкнутом объеме прямо пропорционально его температуре: в холодную пору воздух внутри шины сжимается, и давление падает на 0,1-0,2 бара на каждые 10 градусов снижения температуры. Это не признак дефекта покрышки, а естественное явление, требующее корректировки.

Универсального значения давления, которое подходило бы всем автомобилям, не существует. Для большинства легковушек среднего класса базовый показатель составляет 2,1-2,5 бара, но для кроссоверов, тяжелых электромобилей и коммерческих фургонов он может быть заметно выше, особенно при полной загрузке. Точные цифры производитель указывает на информационной табличке - обычно на стойке кузова возле водительской двери, на внутренней стороне лючка топливного бака или в бардачке.

Измерять давление нужно исключительно «на холодную» - до начала поездки, пока шины не разогрелись трением об асфальт. После длительного движения манометр покажет завышенные цифры, поэтому спуск воздуха по таким данным будет ошибкой. Следить стоит и за системой контроля давления (TPMS): если ее индикатор срабатывает постоянно, причиной могут быть перепады температур, микротрещины или проблемы с вентилем.

Что делать водителю перед поездкой зимой

Не накачивайте зимние шины «с запасом» - перекачанные колеса уменьшают пятно контакта с дорогой и снижают стабильность на скользких участках.

Найдите рекомендованные цифры на заводской табличке автомобиля и придерживайтесь именно этих значений.

Проверяйте давление только на холодных шинах, до начала движения.

Контролируйте показатели раз в две недели и следите за состоянием вентилей и протектора.

Игнорирование заводских рекомендаций приводит к неравномерному износу протектора и повышенному расходу топлива. Как сообщает АВТОТЕМА, регулярная проверка давления и визуальный контроль состояния покрышек - лучшая инвестиция в собственную безопасность во время зимнего вождения.

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