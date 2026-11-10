Графіки відключення світла в Харківській області на 11 листопада передбачають планові знеструмлення. Електроенергію там відключатимуть у робочий час - з 9:00 до 17:00.

Відключення світла в Харківській області триває - 11 листопада без електроенергії залишаться кілька вулиць у місті Люботин і селищі Травневе.

Як повідомляє офіційний сайт Люботинської міської ради, графіки відключення світла в Харківській області на 11 листопада пов'язані з плановими роботами на мережах. Світло зникне орієнтовно з 9:00 до 17:00.

Які адреси залишаться без світла

Перша хвиля відключень стартує близько 9:00. У місті Люботин знеструмлять будинки на в'їзді Котляревського (буд. 2/19, 3-14), а також на вулиці Караванській - тут без світла опиняться десятки адрес: від буд. 1 до буд. 107Б.

Крім того, у Люботині відключать електроенергію на вулиці Червоній (буд. 2А та 12) і в провулку Червоному (буд. 17/1, 18, 20, 22).

У селищі Травневе повністю знеструмлять вулицю Олександра Постольного, а ще частину провулка Сергія Середи - будинки 1, 3, 5 (по чотири квартири в кожному), 7, 9, 11, 13, 15, 17 і 19.

Наступна хвиля зачепить вулицю Зелену (буд. 9, 17, 22), решту провулка Сергія Середи (буд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) та провулок Фабричний (буд. 1-15).

Ближче до 10:00 світло вимкнуть на в'їзді Зої Космодем'янської (буд. 2/10, 5/10), на вулиці Травневій (буд. 25/1), а також на частині вулиць Караванської, Червоної та в провулку Червоному (буд. 6-12/1).

Що варто зробити мешканцям

Енергетики радять людям із згаданих адрес заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої, а за потреби підготувати ліхтарики й свічки. Повернення світла очікується після 17:00.

Раніше Politeka повідомляла, як у Харківській області відключали світло на 9 годин наприкінці жовтня.