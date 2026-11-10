Працездатним переселенцям можуть припинити виплату допомоги на проживання, якщо вони не працевлаштуються вчасно. Для кого діють винятки і як зберегти гроші - пояснила представниця омбудсмена.

Виплати переселенцям у листопаді 2026 року тривають, однак частина внутрішньо переміщених осіб ризикує їх втратити. Йдеться про допомогу на проживання: її можуть припинити тим, хто не вжив заходів для працевлаштування.

Про це повідомила представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольга Алтуніна. За її словами, норма стосується саме працездатних людей, які отримують виплату, проте наразі не працюють і не стали на облік у центрі зайнятості.

Хто ризикує втратити допомогу на проживання

Як пояснила Алтуніна, якщо людина є працездатною, отримує допомогу на проживання ВПО, але не працює, за певних умов їй потрібно вжити заходів для працевлаштування. Формальне невиконання цієї вимоги не завжди означає втрату виплати, однак державну підтримку можуть призупинити.

Зареєструватися безробітним переселенці можуть онлайн через портал «Дія», обравши послугу «Отримання статусу безробітного». Саме реєстрація в центрі зайнятості допомагає зберегти державну підтримку.

Кому виплату не припинять

Виплату допомоги на проживання не зупинять, якщо людина належить до однієї з таких категорій:

доглядає за маленькими дітьми;

доглядає за людиною з інвалідністю або особою, яка потребує постійного догляду;

є непрацездатною.

Також при ухваленні рішення враховують інші обставини сім'ї. Тобто навіть якщо працездатна людина формально не встигла працевлаштуватися, її ситуацію розглядають індивідуально.

Як оформити статус безробітного без документів

Окремо Алтуніна звернула увагу на переселенців, які не встигли забрати документи під час виїзду з дому. Для них на порталі «Дія» діє спрощена форма заяви на отримання статусу безробітного - вона не вимагає одразу повного пакету документів чи електронного підпису.

Після подання спрощеної заяви потрібно протягом 30 робочих днів звернутися до центру зайнятості, інакше статус безробітного можуть скасувати. У центрі зайнятості можна отримати допомогу з пошуком вакансій або пройти професійне навчання.

Що робити, якщо виплату вже зупинили

У разі, якщо виплату допомоги ВПО вже зупинили, Алтуніна радить звернутися до Пенсійного фонду, аби з'ясувати причину цього та перевірити, чи можна її відновити. Вона наголошує: якщо гроші на картку вчасно не надходять, це не завжди означає втрату права на допомогу. Найчастіше причина - у технічних збоях, і кошти однаково нараховують.

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