Работоспособным переселенцам могут прекратить выплату помощи на проживание, если они вовремя не трудоустроятся. Для кого действуют исключения и как сохранить деньги - объяснила представительница омбудсмена.

Выплаты переселенцам в ноябре 2026 года продолжаются, однако часть внутренне перемещенных лиц рискует их потерять. Речь идет о помощи на проживание: ее могут прекратить тем, кто не предпринял меры для трудоустройства.

Об этом сообщила представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина. По ее словам, норма касается именно работоспособных людей, которые получают выплату, но сейчас не работают и не встали на учет в центре занятости.

Кто рискует потерять помощь на проживание

Как объяснила Алтунина, если человек является работоспособным, получает помощь на проживание ВПО, но не работает, при определенных условиях ему нужно предпринять меры для трудоустройства. Формальное невыполнение этого требования не всегда означает потерю выплаты, однако государственную поддержку могут приостановить.

Зарегистрироваться безработным переселенцы могут онлайн через портал «Дия», выбрав услугу «Получение статуса безработного». Именно регистрация в центре занятости помогает сохранить государственную поддержку.

Кому выплату не прекратят

Выплату помощи на проживание не остановят, если человек относится к одной из таких категорий:

ухаживает за маленькими детьми;

ухаживает за человеком с инвалидностью или лицом, нуждающимся в постоянном уходе;

является нетрудоспособным.

Также при принятии решения учитывают другие обстоятельства семьи. То есть даже если работоспособный человек формально не успел трудоустроиться, его ситуацию рассматривают индивидуально.

Как оформить статус безработного без документов

Отдельно Алтунина обратила внимание на переселенцев, которые не успели забрать документы при выезде из дома. Для них на портале «Дия» действует упрощенная форма заявления на получение статуса безработного - она не требует сразу полного пакета документов или электронной подписи.

После подачи упрощенного заявления нужно в течение 30 рабочих дней обратиться в центр занятости, иначе статус безработного могут аннулировать. В центре занятости можно получить помощь с поиском вакансий или пройти профессиональное обучение.

Что делать, если выплату уже остановили

В случае, если выплату помощи ВПО уже остановили, Алтунина советует обратиться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить причину этого и проверить, можно ли ее восстановить. Она подчеркивает: если деньги на карту вовремя не поступают, это не всегда означает потерю права на помощь. Чаще всего причина - в технических сбоях, и средства все равно начисляют.

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