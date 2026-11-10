Кабмін схвалив законопроєкт про перехід на електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН) для внутрішніх вантажних перевезень. Новий формат мають запровадити з 1 червня 2027 року, а паперова накладна лишиться лише як виняток.

Паперові товарно-транспортні накладні для вантажних перевезень Україною незабаром стануть винятком, а не правилом. Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про перехід на електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН), і вже з 1 червня 2027 року цифровий документ планують зробити основним для внутрішніх автомобільних перевезень вантажів.

Документ уряд підтримав 9 листопада 2026 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а відповідну інформацію також оприлюднили на Урядовому порталі.

Як працюватиме електронна накладна

Кожну операцію з е-ТТН доведеться підтверджувати кваліфікованим електронним підписом. Це означає, що замовник, перевізник та отримувач вантажу зможуть оформлювати й погоджувати документи взагалі без фізичного обміну паперовими примірниками.

Паперова накладна не зникає повністю, але її дозволять оформлювати лише тоді, коли через технічні причини неможливо створити електронний документ. І навіть у такому разі всі дані з паперу треба буде внести в електронну систему того самого дня, тому паперовий документ перестане бути повноцінною альтернативою.

Вага і габарити: що зміниться у документах

Окремо в законопроєкті передбачили фіксацію в електронній накладній інформації про вагу та габарити вантажівки. Це має допомогти інспекторам швидше виявляти транспортні засоби, які везуть вантаж із перевищенням допустимих обмежень.

Інспектор зможе перевірити відомості про транспорт електронно, прямо на дорозі, не вимагаючи у водія паперову копію накладної. При цьому записи в документі не замінюють фактичного зважування машини, коли воно потрібне, але значно спрощують контроль і допомагають берегти дорожнє покриття від перевантажених фур.

Що це дає перевізникам і водіям

За оцінкою уряду, електронний документообіг зменшить витрати бізнесу на логістику: менше паперу для друку, передачі й зберігання, а також швидші розрахунки між учасниками перевезення. Підтвердження електронним підписом прискорює процес, бо сторонам не треба чекати фізичного повернення підписаних накладних.

Система е-ТТН в Україні вже працює, і підприємства користуються нею добровільно. Новий законопроєкт має зробити такий формат обов'язковим і зрозумілим для всіх.

Коли зміни наберуть чинності

Уряд орієнтується на те, що нові правила запрацюють з 1 червня 2027 року. Але це поки запланована дата: законопроєкт ще мають розглянути та ухвалити у Верховній Раді, тож остаточні терміни можуть змінитися.