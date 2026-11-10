Спадкоємці відповідають за борги померлого лише в межах вартості отриманого майна. Однак є строк, після спливу якого кредитор взагалі втрачає право вимагати ці гроші.

Борги та прострочення в Україні розбирає Верховний Суд - і у випадку зі спадщиною позиція та сама: відповідальність спадкоємців не безмежна. Юристи нагадують, що разом із квартирою чи рахунком людина може отримати й чужі зобов'язання, однак стягнути з неї більше, ніж коштує успадковане майно, кредитор не має права.

Суть проста: за Цивільним кодексом України спадкоємець відповідає за борги померлого виключно в межах реальної вартості активів, які він прийняв. Тобто якщо людина успадкувала квартиру, оцінену в 2 млн гривень, а за померлим тягнеться борг на 5 млн - вимагати можуть щонайбільше 2 млн, а не всю суму. Решта боргу за цими вимогами просто «списується».

Водночас у Верховному Суді пояснили ключовий момент, через який кредитор може повністю втратити право на гроші. За статтею 1281 Цивільного кодексу, кредитор має заявити вимогу до спадкоємців протягом 6 місяців із дня, коли він дізнався або об'єктивно міг дізнатися про відкриття спадщини. Це і є той строк, на який суд звертає увагу найчастіше.

Якщо ці пів року минули, а вимогу так і не пред'явили - кредитор втрачає право вимоги. По суті, після спливу строку він уже не може зобов'язати спадкоємця відповідати за старий борг через суд. Є виняток: строк можуть поновити, але лише якщо кредитор доведе поважну причину пропуску, і то через окреме судове рішення.

Що робити, якщо дізналися про борг після смерті родича

Насамперед - не поспішати платити все підряд. Спадкоємець має право спершу перевірити, чи дійсно вимога кредитора заявлена в межах шестимісячного строку, і чи не перевищує вона вартості успадкованого майна. Поки ці два моменти не підтверджені, автоматичного обов'язку гасити чужий борг із власної кишені немає.

Також важливо: відповідальність поширюється лише на те майно, яке реально прийнято. Якщо спадкоємець взагалі відмовився від спадщини протягом встановленого строку - борги померлого до нього не переходять. Той самий принцип діє і коли спадщина складається з обтяжених кредитом активів: відповідають ними, а не особистими заощадженнями родича.

Як захиститися від чужих боргів

Практичні кроки прості. Перший - до ухвалення рішення про прийняття спадщини в нотаріуса уточнити, чи є в реєстрі виконавчих проваджень та в кредитному бюро зобов'язання на ім'я померлого. Другий - якщо кредитор звертається після спливу 6 місяців, прямо вказувати на пропуск строку і не визнавати борг добровільно. Третій - фіксувати вартість успадкованого майна, щоб не платити понад її межу.

Кредиторам Верховний Суд фактично нагадує протилежне: чекати роками на спадщину - ризиковано. Вимогу слід заявляти одразу після того, як стало відомо про смерть боржника, адже через пів року суд може вже й не прийняти позов.

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