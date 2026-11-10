Графики отключения света в Харьковской области на 11 ноября предусматривают плановые отключения. Электроэнергию там будут отключать в рабочее время - с 9:00 до 17:00.

Отключение света в Харьковской области продолжается - 11 ноября без электроэнергии останутся несколько улиц в городе Люботин и поселке Травневое.

Как сообщает официальный сайт Люботинского городского совета, графики отключения света в Харьковской области на 11 ноября связаны с плановыми работами на сетях. Свет пропадет ориентировочно с 9:00 до 17:00.

Какие адреса останутся без света

Первая волна отключений стартует около 9:00. В городе Люботин обесточат дома на въезде Котляревского (дом 2/19, 3-14), а также на улице Караванской - здесь без света окажутся десятки адресов: от дома 1 до дома 107Б.

Кроме того, в Люботине отключат электроэнергию на улице Красной (дом 2А и 12) и в переулке Красном (дом 17/1, 18, 20, 22).

В поселке Травневое полностью обесточат улицу Александра Постольного, а еще часть переулка Сергея Середы - дома 1, 3, 5 (по четыре квартиры в каждом), 7, 9, 11, 13, 15, 17 и 19.

Следующая волна затронет улицу Зеленую (дом 9, 17, 22), остальную часть переулка Сергея Середы (дом 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) и переулок Фабричный (дом 1-15).

Ближе к 10:00 свет отключат на въезде Зои Космодемьянской (дом 2/10, 5/10), на улице Травневой (дом 25/1), а также на части улиц Караванской, Красной и в переулке Красном (дом 6-12/1).

Что стоит сделать жителям

Энергетики советуют людям с указанных адресов заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства, а при необходимости подготовить фонарики и свечи. Возвращение света ожидается после 17:00.

Ранее Politeka сообщала, как в Харьковской области отключали свет на 9 часов в конце октября.