У жовтні українці купили іноземної валюти приблизно на 1 мільярд доларів більше, ніж продали. Скільки тепер коштує долар, де вигідніше міняти і що це означає для цін.

Курс долара в Україні знову в центрі уваги - у жовтні українці різко збільшили купівлю іноземної валюти, придбавши приблизно на 1 мільярд доларів більше, ніж продали.

Таке перевищення попиту над продажами стало одним із найпомітніших показників останніх місяців. Головна причина - бажання громадян захистити заощадження від інфляції та можливих коливань курсу, пояснюють у виданні "Перший бізнесовий", яке навело дані про жовтневу активність на валютному ринку.

Традиційно восени та напередодні зими інтерес до долара і євро зростає: люди прагнуть диверсифікувати накопичення, щоб не тримати всі гроші в гривні. Нині долар коштує близько 45,4 гривні, євро - близько 51 гривні. Попит формувався одночасно на готівковому і безготівковому ринках.

Окрім купівлі готівки, зберігається високий інтерес до валютних депозитів та інших інструментів заощадження в іноземній валюті. Обміняти валюту можна у відділеннях банків, офіційних обмінниках і через мобільні застосунки банків, де курс нерідко вигідніший, ніж у готівковому сегменті.

Що це означає для цін

Підвищений попит на валюту поки не призвів до різких коливань на ринку: стабільність тримається завдяки політиці Національного банку, валютним інтервенціям та надходженню міжнародної фінансової допомоги. Економісти звертають увагу, що перевищення купівлі над продажем не обов'язково свідчить про погіршення ситуації - це радше відображення настроїв населення в умовах невизначеності.

Для цін у магазинах ключовою лишається динаміка гривні. Якщо долар зростатиме, дорожчатимуть імпортні товари - від побутової техніки до продуктів. Тому найближчим часом активність на валютному ринку залежатиме від інфляційних очікувань і загальної економічної ситуації в країні.

Що врахувати, якщо збираєтеся міняти валюту

Порівнюйте курс у кількох банках і обмінниках перед операцією: різниця може сягати кількох десятків копійок на доларі.

Для великих сум безготівкова купівля в застосунку банку зазвичай вигідніша за готівкову.

Не варто міняти всі накопичення одразу: розподіл між гривнею і валютою знижує ризики коливань.

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