Уряд не заклав підвищення розмірів житлових компенсацій для ветеранів на наступний рік, хоча фінансування програми планують збільшити одразу на 1,2 млрд грн - до 6,9 млрд грн.

Компенсація на житло в Україні стане доступнішою для більшої кількості ветеранів: уряд збільшує фінансування програми до 6,9 млрд грн, але самі суми допомоги у наступному році підвищувати не планують.

Про це розповів міністр у справах ветеранів Віталій Кім, повідомляє Трибун. За його словами, держава не хоче брати на себе додаткові фінансові зобов'язання без гарантії, що зможе їх виконати. Тому розмір компенсацій лишається на рівні 2026 року.

Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік на житлові компенсації ветеранам з інвалідністю I та II груп та іншим визначеним категоріям закладено 6,9 млрд грн. Для порівняння: у 2026 році на цю програму передбачали близько 5,7 млрд грн. Тобто загальне фінансування планують збільшити приблизно на 21%, або на 1,2 млрд грн.

Більші гроші підуть не на підвищення виплати кожному отримувачу, а на розширення кількості людей, які зможуть скористатися програмою. У міністерстві раніше повідомляли, що у черзі на забезпечення житлом перебувають близько 30 тисяч осіб. Щороку держава забезпечує житлом понад 3 тисячі сімей за різними механізмами підтримки.

Важливо: йдеться поки що про бюджетні плани, а не про остаточне рішення. Верховна Рада 28 жовтня ухвалила законопроєкт про держбюджет №16000 лише в першому читанні.

Що можуть змінити для отримувачів

Уряд розглядає можливість переглянути перелік отримувачів житлової підтримки. Міністр звернув увагу на дві проблеми, які зараз заважають частині ветеранів скористатися програмою.

Перша - поєднання житлових програм. Ветерани, які вже скористалися програмою «єОселя», можуть втрачати право на житловий ваучер. Друга - розрахунок площі житла: окремі правила визначення житлової площі потребують перегляду, оскільки можуть впливати на право отримати компенсацію.

Які житлові програми доступні ветеранам

В Україні діє кілька механізмів житлової підтримки:

грошова компенсація на придбання житла для визначених законодавством категорій ветеранів з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих захисників. Розмір такої допомоги розраховують індивідуально;

житловий ваучер номіналом 2 млн грн для окремих категорій ВПО з тимчасово окупованих територій, зокрема учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни;

пільгова іпотека за програмою «єОселя»;

компенсація оренди житла до 5000 грн для окремих категорій захисників.

Поки що це пропозиції щодо вдосконалення програм, а не ухвалені зміни до порядку отримання компенсацій. Остаточні параметри бюджету на 2027 рік стануть зрозумілі після другого читання у Верховній Раді.

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