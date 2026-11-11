Правительство не заложило повышение размеров жилищных компенсаций для ветеранов на следующий год, хотя финансирование программы планируют увеличить сразу на 1,2 млрд грн - до 6,9 млрд грн.

Компенсация на жилье в Украине станет доступнее для большего числа ветеранов: правительство увеличивает финансирование программы до 6,9 млрд грн, однако сами суммы помощи в следующем году повышать не планируют.

Об этом рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким, сообщает Трибун. По его словам, государство не хочет брать на себя дополнительные финансовые обязательства без гарантии, что сможет их выполнить. Поэтому размер компенсаций остается на уровне 2026 года.

При этом в проекте государственного бюджета на 2027 год на жилищные компенсации ветеранам с инвалидностью I и II групп и другим определенным категориям заложено 6,9 млрд грн. Для сравнения: в 2026 году на эту программу предусматривали около 5,7 млрд грн. То есть общее финансирование планируют увеличить примерно на 21%, или на 1,2 млрд грн.

Большие деньги пойдут не на повышение выплаты каждому получателю, а на расширение количества людей, которые смогут воспользоваться программой. В министерстве ранее сообщали, что в очереди на обеспечение жильем находятся около 30 тысяч человек. Ежегодно государство обеспечивает жильем более 3 тысяч семей по разным механизмам поддержки.

Важно: речь пока идет о бюджетных планах, а не об окончательном решении. Верховная Рада 28 октября приняла законопроект о госбюджете №16000 только в первом чтении.

Что могут изменить для получателей

Правительство рассматривает возможность пересмотреть перечень получателей жилищной поддержки. Министр обратил внимание на две проблемы, которые сейчас мешают части ветеранов воспользоваться программой.

Первая - совмещение жилищных программ. Ветераны, которые уже воспользовались программой «єОселя», могут терять право на жилищный ваучер. Вторая - расчет площади жилья: отдельные правила определения жилой площади требуют пересмотра, поскольку могут влиять на право получить компенсацию.

Какие жилищные программы доступны ветеранам

В Украине действует несколько механизмов жилищной поддержки:

денежная компенсация на приобретение жилья для определенных законодательством категорий ветеранов с инвалидностью вследствие войны и семей погибших защитников. Размер такой помощи рассчитывают индивидуально;

жилищный ваучер номиналом 2 млн грн для отдельных категорий ВПЛ с временно оккупированных территорий, в частности участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны;

льготная ипотека по программе «єОселя»;

компенсация аренды жилья до 5000 грн для отдельных категорий защитников.

Пока это предложения по совершенствованию программ, а не принятые изменения в порядок получения компенсаций. Окончательные параметры бюджета на 2027 год станут понятны после второго чтения в Верховной Раде.

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