Мошенничество, нацеленное на водителей в Украине набирает новые обороты. На этот раз об очередной волне опасных SMS-сообщений официально предупредили сразу два крупных автопроизводителя - Volkswagen и BMW. Об этом сообщает издание «Эксперт».
Суть угрозы проста, но её последствия могут быть катастрофическими для владельцев авто. Мошенники массово рассылают поддельные SMS, которые внешне выглядят как официальные сообщения от автопроизводителя. В таких текстах обычно идёт речь о якобы неоплаченном штрафе, отзыве автомобиля из-за выявленной технической проблемы или необходимости срочно подтвердить учётные данные.
Главная цель злоумышленников - заставить водителя перейти по ссылке и ввести банковские данные. Перейдя по фальшивой ссылке, человек попадает на поддельный сайт, который копирует официальную страницу автопроизводителя или дилера. Если водитель вводит там номер карты, срок её действия и CVV-код, злоумышленники сразу получают доступ к счёту. В итоге с карты могут исчезнуть все деньги - именно об этом риске и предупредили Volkswagen и BMW.
Автопроизводители подчёркивают: официальные сервисные центры и дилеры никогда не просят клиентов присылать конфиденциальные банковские данные через SMS и не требуют мгновенной оплаты через подозрительные ссылки. Если сообщение требует срочных действий, угрожает блокировкой счёта или штрафом - это почти наверняка работа мошенников, а не официальное обращение.
Что делать, если получили подозрительное SMS
Правила безопасности просты, но их стоит соблюдать неукоснительно:
- Не переходите по ссылкам из SMS, даже если сообщение выглядит официальным.
- Не вводите данные банковской карты на сайтах, на которые вас привело сообщение.
- Проверяйте информацию только на официальном сайте автопроизводителя или по телефону официального дилера.
- Обращайте внимание на номер отправителя: мошеннические SMS часто приходят с неизвестных или зарубежных номеров.
- Никому не сообщайте CVV-код, пароли и одноразовые коды из банковских SMS.
Если вы уже перешли по ссылке и успели ввести данные карты - немедленно заблокируйте её через мобильное приложение банка или позвоните на горячую линию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов сохранить деньги. Об инциденте также стоит сообщить в киберполицию.
Ранее Politeka сообщала, мошенничество с SIM-картой в Украине: как злоумышленники оформляют кредиты от чужого имени.
Также Politeka сообщала, мошенники продают несуществующие авто и «права без экзамена»: в МВД рассказали, как не потерять деньги.