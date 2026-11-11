Volkswagen и BMW официально предупредили владельцев автомобилей о новой волне мошенничества через SMS, которая грозит полной потерей денег с банковских счетов. Водителей просят быть особенно внимательными к подозрительным сообщениям.

Мошенничество, нацеленное на водителей в Украине набирает новые обороты. На этот раз об очередной волне опасных SMS-сообщений официально предупредили сразу два крупных автопроизводителя - Volkswagen и BMW. Об этом сообщает издание «Эксперт».

Суть угрозы проста, но её последствия могут быть катастрофическими для владельцев авто. Мошенники массово рассылают поддельные SMS, которые внешне выглядят как официальные сообщения от автопроизводителя. В таких текстах обычно идёт речь о якобы неоплаченном штрафе, отзыве автомобиля из-за выявленной технической проблемы или необходимости срочно подтвердить учётные данные.

Главная цель злоумышленников - заставить водителя перейти по ссылке и ввести банковские данные. Перейдя по фальшивой ссылке, человек попадает на поддельный сайт, который копирует официальную страницу автопроизводителя или дилера. Если водитель вводит там номер карты, срок её действия и CVV-код, злоумышленники сразу получают доступ к счёту. В итоге с карты могут исчезнуть все деньги - именно об этом риске и предупредили Volkswagen и BMW.

Автопроизводители подчёркивают: официальные сервисные центры и дилеры никогда не просят клиентов присылать конфиденциальные банковские данные через SMS и не требуют мгновенной оплаты через подозрительные ссылки. Если сообщение требует срочных действий, угрожает блокировкой счёта или штрафом - это почти наверняка работа мошенников, а не официальное обращение.

Что делать, если получили подозрительное SMS

Правила безопасности просты, но их стоит соблюдать неукоснительно:

Не переходите по ссылкам из SMS, даже если сообщение выглядит официальным.

Не вводите данные банковской карты на сайтах, на которые вас привело сообщение.

Проверяйте информацию только на официальном сайте автопроизводителя или по телефону официального дилера.

Обращайте внимание на номер отправителя: мошеннические SMS часто приходят с неизвестных или зарубежных номеров.

Никому не сообщайте CVV-код, пароли и одноразовые коды из банковских SMS.

Если вы уже перешли по ссылке и успели ввести данные карты - немедленно заблокируйте её через мобильное приложение банка или позвоните на горячую линию. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов сохранить деньги. Об инциденте также стоит сообщить в киберполицию.

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