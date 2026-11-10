На вторичном рынке недвижимости столицы цены пошли вниз, а продавцы готовы уступать. Рассказываем, сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве в ноябре 2026 года и на что обратить внимание покупателю.

Цены на квартиры в Киеве изменили тренд - после длительного роста рынок вторичной недвижимости столицы начал остывать. За последние полгода двухкомнатные квартиры подешевели на 10,9%, а трехкомнатные - на 8,9%, говорится в свежих данных портала ЛУН.

Однокомнатные квартиры, которые традиционно считаются самым ликвидным товаром на вторичке, тоже не остались в стороне от общего снижения. Покупатели, ранее откладывавшие покупку жилья из-за высоких цен, теперь получили больше простора для торга - продавцы все чаще готовы уступать в цене, чтобы закрыть сделку.

Сколько стоит однокомнатная квартира в Киеве в ноябре 2026

По данным ЛУН, в ноябре 2026 года медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева держится на уровне около 2,3 млн грн. Самые дешевые варианты в старом жилом фонде на окраинах можно найти от 1,8 млн грн, тогда как в центральных районах и в более новых домах ценник доходит до 3-3,5 млн грн.

Снижение цен на вторичке аналитики портала ЛУН связывают с двумя факторами. Предложение выросло: часть владельцев выставила квартиры на продажу одновременно, а спрос сдерживает дорогая ипотека - наличных покупателей сейчас меньше, чем год назад.

Продавцы готовы торговаться - что это значит для покупателя

Ключевой сигнал рынка - рост готовности продавцов к скидкам. Если раньше торг на вторичке ограничивался 2-3% от заявленной цены, то теперь реальный дисконт нередко достигает 5-10%, а в отдельных случаях и больше.

Для покупателя это означает, что начальная цена в объявлении - уже не конечная. Проверить обоснованность стоимости можно, сравнив несколько похожих вариантов в том же районе и поинтересовавшись, как долго объект уже висит в продаже: чем дольше квартира не продается, тем вероятнее владелец готов уступить.

На что смотреть в договоре купли

Перед подписанием договора купли-продажи стоит проверить ряд деталей: наличие всех собственников и их согласие, отсутствие обременений или арестов на имуществе, а также соответствие документов фактической площади квартиры. Полезно привлечь нотариуса, который проверит документы по реестрам.

Перед подписанием согласуйте форму расчета: сумму указывают в гривневом эквиваленте, а порядок передачи денег фиксируют в договоре или расписке. Это защищает обе стороны сделки.

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