Пенсионный фонд может приостановить выплату, если банк сообщит, что в течение шести месяцев на карте не было ни одной финансовой операции. Рассказываем, как быстро возобновить пенсию и пройти обязательную идентификацию.

Пенсионные выплаты в Украине могут приостановить без какой-либо ошибки Пенсионного фонда - достаточно, чтобы на банковской карте полгода не было ни одной финансовой операции. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), банк сообщает об отсутствии движения средств, и выплату временно останавливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда. Такая ситуация может произойти, когда человек долгое время не снимал деньги с карты и не рассчитывался ею, а пенсия просто накапливалась на счете. Вторая причина приостановки - если получатель не сообщил, что не получает пенсию от России.

Как возобновить выплату

Чтобы вернуть пенсию, достаточно подать заявление. Сделать это можно через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для входа понадобится удаленная квалифицированная электронная подпись "Дія.Підпис" (Дія ID) или обычная квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Люди, временно находящиеся за границей, могут отправить заявление по почте. В нем нужно указать актуальные реквизиты банковского счета и подтвердить, что выплаты от других государств, в частности России, человек не получает.

Что с обязательной идентификацией

Отдельно в ПФУ напомнили о ежегодной физической идентификации. До 31 декабря ее должны пройти пенсионеры, временно проживающие за пределами Украины или на оккупированных Россией территориях, а также те, кто выехал из оккупации на подконтрольную территорию, если выплата поступает на адрес в оккупированном регионе.

Пройти идентификацию можно четырьмя способами:

в видеоконференции с работником ПФУ - заявление подают заранее на веб-портале или через контакт-центр по номеру 0 800 503 753;

через посольство или консульство Украины - для тех, кто живет за границей;

онлайн на веб-портале ПФУ - с помощью "Дія.Підпис" (Дія ID);

лично в сервисном центре ПФУ или в банке, через который поступает выплата, с документом, удостоверяющим личность.

Если выплату прекратили именно из-за непрохождения идентификации, ее возобновят сразу после процедуры. Сделать это нужно в течение года с даты прекращения, одновременно сообщив, что человек не получает выплату от России.

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