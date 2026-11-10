Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 11 по 17 ноября обещает переменчивую погоду: днем столбики термометров будут колебаться от +5° до +15°, а синоптики прогнозируют осадки сразу четыре дня.

Предыдущее резкое похолодание в Днепропетровской области на этой неделе сменится короткой волной тепла, однако уже во второй половине периода синоптики снова прогнозируют снижение температуры и возвращение осадков.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +5° до +15°, а ночные - от 0° до +9°.

В среду, 11 ноября, в Днепропетровской области будет облачно, днем воздух прогреется до +7°, а ночью похолодает до +2°. Синоптики не исключают осадков.

В четверг, 12 ноября, облачность немного рассеется, облачно с прояснениями. Днем температура удержится на отметке +7°, ночью - около +2°. Возможны осадки.

В пятницу, 13 ноября, ожидается самый теплый день недели: столбики термометров днем поднимутся до +15°, ночью похолодает до +5°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 14 ноября, погода останется облачной с прояснениями. Днем воздух прогреется до +9°, а ночью температура практически не опустится ниже - также около +9°. Синоптики прогнозируют осадки.

В воскресенье, 15 ноября, станет малооблачно. Днем ожидается +6°, а ночью похолодает до +1°. Осадков не прогнозируют.

В понедельник, 16 ноября, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется лишь до +5°, а ночью температура опустится до 0°.

Во вторник, 17 ноября, погода снова станет облачной, а синоптики прогнозируют осадки. Днем температура удержится на отметке +5°, ночью - 0°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, когда воздух прогреется до +15°. Самым прохладным же будет в понедельник и вторник, 16 и 17 ноября, когда дневная температура не поднимется выше +5°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг, субботу и вторник.

Из-за частых осадков жителям области стоит брать с собой зонт и быть осторожными за рулем - дорожное покрытие может быть скользким. А из-за ощутимого перепада температур - до 10° за неделю - стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей.

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