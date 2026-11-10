Докупка стажа окупается только тогда, когда открывает право выйти на пенсию раньше. Разбираем на примерах, сколько стоит год и когда лучше не платить.

Минимальная пенсия и требования к стажу в Украине каждый год меняются, из-за чего многие задумываются о покупке недостающих лет. Но покупка стажа далеко не всегда выгодна - расчеты показывают, что ответ зависит от того, что именно она дает: право выйти на пенсию раньше или лишь небольшую надбавку к выплате.

Окупаемость считают просто: стоимость стажа делят на деньги, которые он приносит ежемесячно. Стоимость года стажа в 2026 году - 45 656,16 грн. За прошлые периоды с 1 января 2004 года платят двойной минимальный ЕСВ, то есть 3 804,68 грн за месяц. Три года стоят 136 968,48 грн, пять лет - 228 280,80 грн, а всю сумму платят одним платежом в течение 10 дней после подписания договора с налоговой.

Что именно вы покупаете: право или размер пенсии

Первый тип выгоды - право выйти на пенсию в 60 или 63 года вместо 63 или 65, и тогда человек получает 24-36 дополнительных месяцев выплат. Второй тип - надбавка к размеру, ведь каждый год стажа добавляет 1% к коэффициенту стажа. Первая измеряется десятками тысяч гривен, вторая - десятками гривен в месяц.

Пенсию вычисляют по формуле П = Зс × Кз × Кс, где Зс для назначений 2026 года составляет 17 482,87 грн. Коэффициент заработка Кз показывает, во сколько раз ваша зарплата с 1 июля 2000 года превышала среднюю по стране. Купленные месяцы оценивают с Кз 0,4, ведь взнос платят с минимальной базы.

Сценарий 1: не хватает одного года

Человеку в 2026 году исполняется 60 лет, а в реестре ПФУ 32 года стажа при нужных 33. Без докупки пенсию назначат только в 63 года. Один год стоит 45 656,16 грн, а докупка дает право оформить выплату сразу - на 36 месяцев раньше.

За это время человек получит около 182 000 грн, тогда как без докупки эти деньги были бы потеряны. Вложенные 45 656 грн возвращаются уже за 9 месяцев, а чистый выигрыш за три года превышает 136 000 грн. Даже при низком заработке, когда пенсию повышают до минимума 3 406 грн, окупаемость составляет 13-14 месяцев, а выигрыш около 77 000 грн.

Сценарий 2: не хватает трех лет

Тот же человек в 60 лет имеет лишь 30 лет стажа. Три года стоят 136 968,48 грн и платятся сразу. За 36 месяцев раннего выхода человек получит около 172 000 грн пенсии, вложенное вернется примерно за 29 месяцев, а чистый выигрыш составит около 35 000 грн.

Но для человека с низким заработком картина иная: расчетная пенсия ниже минимума, поэтому он получит те же 3 406 грн. За три года это 122 616 грн, что на 14 352 грн меньше расходов - докупка убыточна. Женщина с 30 годами стажа имеет право на минимум 3 725 грн, но и у нее выходит минус около 2 900 грн.

Сценарий 3: не хватает пяти лет

Человек 63 лет имеет 18 лет стажа при нужных 23. Без докупки он выйдет на пенсию в 65 лет. Пять лет стоят 228 280,80 грн, но ранний выход дает лишь 24 месяца выплат, то есть 81 744 грн. После 65 лет разницы нет совсем, а человек теряет более 146 000 грн.

Даже с более высоким заработком, когда Кз равен 1,2, ранний выход приносит около 96 500 грн, а надбавка после 65 лет составляет лишь 245 грн - остальное будет возвращаться более 40 лет. Здесь ответ на вопрос «докупить или ждать» - в пользу ожидания.

Когда докупка «сверх нормы» не дает ничего

Если стажа уже достаточно, докупка одного года добавляет 1% к коэффициенту стажа, но одновременно снижает средний Кз. Человек в 60 лет с 35 годами стажа и Кз 1,2 получит надбавку лишь 16 грн в месяц. Даже в лучшем случае 45 656 грн возвращаются за 22 года, а в реальных условиях - за 70-240 лет.

Неработающим пенсионерам с 1 марта 2026 года доплачивают до 3 406 грн независимо от стажа, а при полном стаже минимум для людей до 70 лет составляет 3 725 грн. Если расчетная пенсия ниже этого уровня, купленный год лишь приближает ее к минимуму, а сама выплата не меняется. При Кз 0,5 пенсия превысит 3 406 грн только при 39 годах стажа.

Как принять решение

Стоит принимать решение по собственным данным, а не по средним примерам. Сначала закажите на портале ПФУ справку ОК-7 и определите, сколько лет стажа уже учтено. Затем посчитайте, в каком возрасте получите право на пенсию без докупки и сколько месяцев выплат она дает.

Далее оцените пенсию по формуле, сравните ее с минимумом 3 406 грн и разделите стоимость стажа на месячную выплату. Например, если 45 656 грн возвращаются за 9 месяцев - это выгодное вложение, а если за 22 года и больше - деньги лучше оставить себе. Альтернативой может быть депозит или ОВГЗ, но доход по депозиту облагают 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

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