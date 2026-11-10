Налогоплательщики, которые самостоятельно погашают задолженность перед бюджетом или долг по ЕСВ, должны правильно заполнять платежку. Налоговики рассказали, какой код указать, чтобы деньги зачислились куда нужно.

Взыскание долга через государственного исполнителя имеет свои ограничения, а когда речь идет о налоговом долге, добавляется еще один важный нюанс - правильное заполнение платежки. Иначе деньги могут не зачислиться в счет задолженности.

Налоговый долг возникает, когда плательщик не уплатил согласованную сумму налога или сбора в установленный законом срок. Как напоминает Государственная налоговая служба, это касается и платежей в бюджет, и задолженности по единому социальному взносу, которую администрируют налоговики.

Какой код указать в платежке

Главное требование при самостоятельном погашении долга - правильно заполнить поле «Назначение платежа». В нем, кроме суммы и периода, обязательно указывается код классификации доходов бюджета. Он должен соответствовать именно тому платежу, который вы закрываете, а не текущему обязательству.

Для налогового долга перед государственным или местным бюджетом и для долга по ЕСВ действуют разные коды. Если указать не тот код или перепутать назначение, средства могут зачислиться на другой платеж, и долг формально останется непогашенным - со всеми последствиями.

Что будет, если долг не заплатить

На сумму налогового долга начисляется пеня, а сама задолженность может обернуться налоговым залогом имущества. Далее налоговая вправе обратить взыскание на средства должника, в том числе через арест банковских счетов.

В случаях, когда долг не погашается добровольно, взыскание может происходить через государственных исполнителей. Поэтому проще не доводить до принудительных мер и закрыть задолженность самостоятельно, сразу указав правильный код в платежке.

Как проверить свой долг и заплатить

Узнать о наличии задолженности можно в Электронном кабинете плательщика на сайте ГНС (tax.gov.ua) или в приложении «Дія». В кабинете отображается точная сумма долга, начисленная пеня и код, который нужно указать при уплате.

Заплатить долг можно через банк или онлайн, сформировав платежку с правильным «назначением платежа». В этом поле указывают код классификации доходов бюджета, соответствующий конкретной задолженности, - именно на этом делают акцент в Государственной налоговой службе.

Чтобы избежать ошибок, налоговики советуют брать код непосредственно из Электронного кабинета или из налогового требования, которое направляют должнику. Тогда платеж точно пойдет на погашение именно того обязательства, которое вы закрываете.

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