Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 11 по 17 ноября свидетельствует о резком похолодании: после +12° в пятницу, 13 ноября, воздух днем остынет до +3° во вторник, 17 ноября, а ночью в начале следующей недели ожидаются заморозки до -2°.

Предыдущий недельный прогноз погоды для региона уже предупреждал харьковчан о нестабильной погоде, а новая неделя с 11 по 17 ноября принесет очередное резкое похолодание. Пик тепла ожидается в пятницу, 13 ноября, когда воздух прогреется до +12°, но уже к концу недели термометры покажут всего +3°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +3° до +12°, а ночная — от -2° до +7°.

В среду, 11 ноября, в Харьковской области ожидается облачная погода с возможными осадками. Днем воздух прогреется лишь до +4°, а ночью останется около +3°.

В четверг, 12 ноября, облачность уступит место прояснениям, осадков не прогнозируют. Столбики термометров днем будут подниматься до +5°, ночью — до +3°.

В пятницу, 13 ноября, синоптики обещают самый теплый день недели — воздух прогреется до +12° днем, тогда как ночью останется на отметке +3°. Осадков не ожидается, облачность переменная с прояснениями.

В субботу, 14 ноября, возможны осадки на фоне облачной погоды с прояснениями. Дневная температура удержится на отметке +7°, а ночная — тоже +7°.

В воскресенье, 15 ноября, осадков не прогнозируют, небо останется облачным с прояснениями. Днем воздух остынет до +6°, ночью — до +2°.

В понедельник, 16 ноября, ожидается переменная облачность без осадков. Днем термометры покажут +4°, а ночью впервые за неделю похолодает до -2°.

Во вторник, 17 ноября, завершающий день недели принесет облачную погоду с прояснениями и возможными осадками. Днем воздух прогреется лишь до +3°, ночью ожидается -1°.

Самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с максимумом +12°, а самым холодным — вторник, 17 ноября, когда днем будет всего +3°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют трижды — в среду, 11 ноября, субботу, 14 ноября, и вторник, 17 ноября.

Из-за резкого перепада температур и ночных заморозков до -2° харьковчанам стоит одеваться теплее, особенно это касается пожилых людей и детей. В дни с возможными осадками — среду, субботу и вторник — не помешает зонт и осторожность на дороге, ведь влажный асфальт повышает риск аварий.

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